En imágenes: Soria tiene nuevo alcalde, así fue el pleno de investidura de Javier Antón

El nuevo alcalde de Soria coge las riendas dejadas por su predecesor Carlos MartínezMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El salón de plenos acogió una sesión breve pero que marca un punto de inflexión en la vida política soriana. Javier Antón asumió la Alcaldía de Soria tras cuatro legislaturas de Carlos Martinez, arropado por su grupo y con un discurso breve, Antón dejó claro que su mandato no parte de cero, sino de una base construida en años anteriores, a la que pretende añadir su propio sello. Evocó a quienes le precedieron en la responsabilidad municipal, con palabras de reconocimiento tanto a compañeros de corporación como a figuras importantes en su carrera política como Eloísa Álvarez, Silvio Orofino y Jesús Bárez.

Durante su intervención, Antón dibujó las líneas maestras de su proyecto: una ciudad que avance en igualdad, que refuerce su compromiso con el medio ambiente y que sitúe el bienestar ciudadano en el centro de la acción política. Apostó por una institución cercana, accesible y útil, insistiendo en que el Ayuntamiento debe ser un espacio donde los vecinos encuentren respuesta a sus problemas. “Escuchar, explicar y actuar” fue una de las ideas que vertebraron su discurso, junto a la voluntad de consolidar una Soria más cohesionada y sostenible.

Tras los oportunos actos protocolarios y los discursos correspondientes, el nuevo regidor soriano recibió multitud de felicitaciones y se fundió en abrazos con su grupo y familiares, terminando el acto con una serie de fotos en la escalinata frente al consistorio con la corporación municipal, el grupo socialista, familia y amigos.