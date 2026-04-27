Antón tiende la mano al diálogo como nuevo alcalde de Soria: "Gobernar es escuchar, explicar y actuar"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Concejal y alcalde en diez minutos. Javier Antón ya es regidor de la ciudad de Soria, nombrado en un pleno extraordinario de apenas 20 minutos en el que recibió el respaldo político de los suyos, desgranó sus líneas de Gobierno y tendió la mano a la oposición "desde el primer día, os invito a caminar juntos", dijo. "El diálogo enriquece cuando se ejerce con respeto, el rigor y el interés general", recalcó Antón, quien se comprometió a "gobernar desde el acuerdo, el entendimiento, sin confundir la discrepancia con la deslealtad".

Según destacó, "gobernar es escuchar, explicar y actuar", e insistió en que el Ayuntamiento "debe ser una institución abierta, una puerta a la que se pueda llamar cuando surjan las dificultades".

El nuevo alcalde, que recordó a su antecesor, Carlos Martínez, "compañero y amigo", del que ensalzó su compromiso con el municipalismo y lo público, asumió el cargo "desde la humildad", "con orgullo por representar a la ciudad, agradecimiento por la confianza de mis compañeros, y la responsabilidad, porque no partimos de cero", en referencia a Martínez.

Marcó sus líneas, igualdad, feminismo, sostenibilidad, compromiso con el medio ambiente y fortaleza del municipalismo. Tras recordar a anteriores compañeros como Eloísa Álvarez, Silvio Orofino y Jesús Bárez, concluyó su intervención comprometiendo trabajo "para hacer más Soria, más ciudad y no defraudar. Espero estar a la altura", concluyó.