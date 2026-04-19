Fernando Híjar, físico y divulgador astronómico: «El eclipse es histórico, pero tiene cuatro riesgos asociados que debemos tener en cuenta»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

P. El eclipse del 12 de agosto está despertando una expectación enorme. ¿Es para tanto a criterio de un físico y divulgador astronómico como usted?

R. A los ojos de un físico tiene importancia. Desde el punto de vista histórico, el eclipse tiene las ventajas de que se puede estudiar la corona solar mejor. Es un punto importante.

Históricamente para los primeros físicos, fue la forma como en Grecia se consiguió medir la distancia del sol a la tierra y el tamaño del sol y de la luna. Ayudaron los eclipses a hacer esas medidas a la primera astronomía que se hizo en el siglo tercero antes de nuestra era. Para la época más moderna, en 1919 tuvo mucha importancia, porque fue lo que demostró por primera vez la teoría de Einstein, de la gravedad, la teoría general de la relatividad, y la primera prueba de su valor, porque no había forma de saber o de comprobarla.

En unos eclipses en Brasil y en islas en África se midió exactamente la desviación que hacía la luz al pasar de unas estrellas que estaban muy tangentes a la superficie solar durante el eclipse y demostraron que la teoría general de la relatividad era válida. Tuvo pues su importancia. Para el público en general, la importancia es por lo sorprendente que es un eclipse. Todos los años hay algún eclipse, pero son parciales.

En éste cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra, hay una franja de unos 200, 300 kilómetros de anchura, como la que pasa este año por España. Y en esa franja es donde se ve el eclipse total. Aquí no ha habido eclipse total desde 1912.

Digamos que es un espectáculo de los que no hay. No vive nadie que esto lo haya visto en España.

P. ¿Qué nos va a enseñar?

R. Para el público en general es el mayor espectáculo astronómico que hay; para un físico son las medidas que hacemos. Es un espectáculo porque de golpe, en cuestión de cinco o diez segundos, se apaga la luz de golpe. No es como un anochecer, que va poquito a poquito, sino es como ¡pum!: apagan la luz de la sala.

Y de golpe aparecen las estrellas. Se ve el sol, la corona solar se podrá ver. La corona solar tiene un brillo en torno a un millón de veces menos que el sol, con lo cual no podemos ver la corona, pero cuando la luna se interpone la vemos completa. Es lo que sucederá.

Los pájaros se callan, aparece un viento rápido de noche, como el de una brisa nocturna. Pero de golpe aparece el frío. Los animales se desconciertan.

Hay exclamaciones, gente que llora... es un espectáculo. Hay gente que se dedica a ir por el mundo viendo eclipses, porque es espectacular. Ahora bien, no tiene nada que ver un eclipse total con uno parcial. Nada.

"La corona solar tiene un brillo en torno a un millón de veces menos que el sol, con lo cual no podemos ver la corona, pero cuando la luna se interpone la vemos completa. Es lo que sucederá"



Yo siempre les pongo un ejemplo. Si estás en una zona donde vas a ver uno por mil del eclipse, no tiene nada que ver con ver el cien por cien. O sea, con que haya un rayito de luz pequeñito ya no ves el eclipse de verdad, y no se parece.

P. Estamos en ese 12 de agosto. Son las 20 horas; las 20.15... Se espera a y media. Cuéntenos, ¿cómo va a ser?

R. El sol se irá metiendo detrás de la luna desde las, aproximadamente, las siete y media; un poquito más de las 7 y media, estará bajo el sol. En la zona de Soria estará pues aproximadamente como a 7 grados de altura. Siete grados de altura es el grosor de nuestro puño si extendemos el brazo. O sea, está muy bajito el sol. Por eso hay que ir a un lugar despejado, que no haya árboles, que no haya casas. Valonsadero, por ejemplo, es un sitio que es despejado y he comprobado, con un programa informático adecuado para ello que tenemos, en el que se ve como es un eclipse. Allí en Valonsadero se ve bien.

¿Qué va a ocurrir? Que a las siete y media el sol estará más alto, como a un palmo por encima del horizonte. Si extendemos el brazo, un palmo son unos 18 grados de altura. Y entonces el sol se empieza a meter detrás de la luna, poquito a poquito, le cuesta unos 50 minutos. Y las 20.30, más o menos, o a las 8.31, depende del lugar, ¡pum!, se se mete del todo.

Pasa de que se ve un rayito y se ve luz -porque los ojos se van adaptando a la pérdida de luz- a apagarse del todo. Es como cuando estás en una habitación, le vas quitando luz poco a poco, pero si apagas la luz, no ves nada. Pues es ese fenómeno.

En la zona de Soria estará como un minuto y 20 segundos o un minuto y 30 segundos apagado. Soria queda muy bien porque es la zona central más o menos.

P. O sea, toda Soria se escurecerá. Se hará de noche.

R. Sí, toda la provincia de Soria, sí. Es un sitio bueno para verlo, como en varias provincias de Castilla y León. Se apaga el sol totalmente. El apagado total es la clave. Puedes decir es que he visto un poquito, pero no. Si no lo ves todo es como si tienes la foto de un Ferrari, pero no tienes el Ferrari.

Después de ese digamos casi minuto y medio, a continuación empieza a salir otra vez la luz solar.

Y vuelve a estar otros 50 minutos ya saliendo el sol por detrás de la luna. Pero en ese momento ya se pone el sol, porque la puesta de sol de ese día, 12 de agosto, será muy tarde, en torno a las 20.15, con lo cual prácticamente cuando el sol vaya a salir, se empezará a poner ya detrás del horizonte.

P. En cualquier caso, habrá que rezar para que no salga nublado...

R. Efectivamente. Esa es la clave. Porque claro, si hay una nube ya no lo ves. Verás el apagado, pero no la corona solar, que es lo bonito. El fenómeno de apagado instantáneo sí que se verá, aunque haya una nube.

"Si hay una nube ya no lo ves. Verás el apagado, pero no la corona solar, que es lo bonito. El fenómeno de apagado instantáneo sí que se verá, aunque haya una nube"

Los pájaros se van a despistar, a callarse, porque se les hace de noche de golpe. Cuando ocurre en la selva, los animales se ponen a correr por la sabana de forma descontrolada. Aquí, igual las gallinas se van a dormir.

P. Soria tiene municipios con certificaciones de cielo Starlight y vive cierto despegue de turismo astronómico. Hasta donde usted conoce, ¿mueve un eclipse tanto volumen de personas como se espera?

R. Ahora el turismo es la gran actividad del ser humano en la tierra. La última vez que hubo un eclipse total en España, en 1912, fueron científicos y pocos. Tengo fotografías de la Universidad Autónoma de Madrid, con el grupo de física, de observación. Muy poca gente. Ahora sí, ahora es tremendo. Se calcula que a España pueden venir 10 millones o más de personas, solamente por ver el eclipse.

Hay que pensar que en España, en agosto, ya de por sí habrá unos 10 millones de turistas. Según las estadísticas que tenemos de turismo, sabemos que en el mes de agosto hay en las costas españolas y en el interior esa cifra de personas que han venido de turismo del exterior. A eso hay que unir los españoles que quieran subir al norte a verlo a alguno de los alrededor de 5.000 pueblos que hay en la franja de oscuridad. Entra por Galicia y acaba en Castellón, pero bueno, en Castellón ya prácticamente está muy bajito el sol. Será en toda la zona de Castilla y León donde mejor se va a ver. Si te vas a un sitio como Galicia es más probable que haya nubes. Aquí es menos probable. Y sobre todo donde sea plano, en la zona de Palencia, en zonas de Soria... Hay que evitar que haya montañas. Mirando al oeste no tiene que haber montañas.

P. ¿Cuál es la afección al medio, a la fauna y la naturaleza?

R. A la flora no le afecta nada. Pero a la fauna sí. No es una afectación dañina, o sea, es un despiste de momento que tienen y se acabó. Recuperan la normalidad. Los eclipses afectan a los animales en cuanto a que se les hace de noche de golpe y, claro, ellos tienen sus ciclos circadianos, que se les rompe. Pero en cuanto vuelve el sol, recuperan toda la normalidad. De momento, sí, se asustan, sobre todo los mamíferos, empiezan a correr o se quedan quietos. Los pájaros suelen callar. Porque los pájaros juegan mucho con los ciclos del sol. Los insectos también se despistan bastante. Pero la repercusión no es permanente, ni mucho menos.

P. Hablemos de los riesgos asociados para las personas, oculares y por aglomeraciones del tráfico.

R. A esos que citas hay que añadir otros dos riesgos. Esos son evidentes. El riesgo en la vista es que no nos puede dar el sol. El doctor Híjar (el jefe del servicio de Oftalmología de Soria, junto con el que dio la charla en el Gaya Nuño) ya dejó claro cómo se hace el daño en la zona de la retina, en el área de los fotorreceptores. Y ese daño es irreversible.

En cuanto al tráfico, es importante saber un ejemplo. En Estados Unidos, con un gran impacto de turismo astronómico, el día del eclipse en 2024 se calcula que fue equivalente a un fin de semana de alto riesgo por la cantidad de muertos que hubo adicionales a lo normal. O sea, hay que suponer que va a morir gente solo por esto. Va a ser un miércoles, pero va a ser como un fin de semana de alto riesgo. Eso va a ocurrir.

Por ello desde las asociaciones astronómicas, y en concreto desde la Asociación Astronómica de Madrid (que es parte de la Federación de Asociaciones astronómicas de España), estamos haciendo mucha divulgación a través de las autoridades, para minimizar el riesgo. Pero sabemos que el riesgo existe y va a haber daños.

¿Se pueden evitar? Sí. La forma de evitar el tráfico es no echar a correr. Los problemas de tráfico están a la llegada y a la salida. Por ello, la recomendación que hacemos (con experiencia en otros países) es que hay que ir con muchas horas de tiempo, por lo menos con 8 ó 10 horas de tiempo, porque estará todo lleno. En Estados Unidos la gente salía el día de antes de madrugada para coger sus lugares de observación. A lo mejor esto es exagerado, pero hay que ir con tiempo, con siete u ocho horas de tiempo, seguro.

Después, al final, a la salida, en cuanto se ve el eclipse la gente sale corriendo. Ya es de noche y claro, hay que ir a cenar y a a cama y dormir.

Las carreteras no están preparadas. Estamos hablando de 5.000 pueblos en el norte de España que tienen una infraestructura determinada de carreteras, no preparada para esto. La población de los pueblos se multiplica por bastante y la infraestructura no tiene esa capacidad de absorber el tráfico que se pueda generar después. Mi recomendación es que no se corra y que el público se quede por la noche a ver las Perseidas.

'Cuando hayas visto el eclipse, tómate un bocadillo, cenas allí a gustito, que hará buen, buen clima y te quedas hasta las 12 de la noche a ver las Perseidas'. Y ya tranquilamente después se va uno a casa. Con lo cual, quitamos el flujo de salida, que es muy peligroso.

Y existen otros dos riesgos, además del tráfico y del daño a la vista, bastante concretos...

P. Que son...

R. Uno, la temperatura. Estamos hablando agosto del 12 de agosto, en plena canícula. Hay que estar esperando en una planicie desde las 12 del mediodía con 40 grados de temperatura. Hay un problema de shock térmico, de deshidratación.

Y una cuarta cuestión: los incendios. En el norte de España hay mucho bosque. En Soria y en Castilla y León en general hay muchísima vegetación.

Si metemos allí 15 millones de personas repartidas sin un control grande, puede haber abusos e incendios añadidos a los que ya hay en verano. Hablamos entonces de cuatro problemas añadidos para el ser humano: ojos, tráfico, incendios y shock térmico, deshidratación incluida.

P. En su faceta de divulgador astronómico está teniendo contacto con autoridades de lugares en que se verá el eclipse.

R. En las conferencias que hemos estado dando desde la Agrupación Astronómica de Madrid vemos que las autoridades son conscientes y se aprecia responsabilidad. Lo que pasa que unos se ven con más capacidad y otros con menos para hacer cosas. Esto supone un coste adicional, aunque el eclipse es una oportunidad económica, claro.

Piensa que hay grupos grandes de astrónomos de California que van a venir aquí con vuelos chárter solo para esto. Y no van a estar un día. Se van a quedar a lo mejor una semana en España. O sea, es una oportunidad económica, porque es un turismo adicional, pero también un riesgo adicional.

¿Tenemos capacidad adecuada para absorber esto?, ¿qué pasa en los pueblos de turismo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Cangas de Onís?

P. No me hable de Asturias, de Soria por favor.

R. Soria no tiene esos picos tan grandes de turismo en verano. No se multiplican los pueblos por 20 como pasa en algunas otras zonas, donde tienes que tener capacidad de suministro de agua, de restauración para que la gente tenga comidas y bebidas y pueda dormir. Las oscilaciones de presión humana no son tan grandes como en zonas turísticas.

Yo a Soria no le veo tanto peligro. Además creo que se están adelantando a solucionar cosas por lo que he oído. Están haciendo ya planes y me parece muy bien que haya conciencia y se estén adoptando medidas.

P. Por lo que conoce hasta la fecha, ¿de dónde van a venir astrónomos interesados a ver el eclipse a España y también a Soria?

R. De Estados Unidos van a venir muchos. Tienen una afición muy grande, son cazadores de eclipses, que así los llaman: van por el mundo buscando eclipses y van a venir de Estados Unidos seguro. De hecho, de una asociación de California me llamaron porque venían unos a Soria, y otros se iban a un a un pueblo que se llama Laguardia en La Rioja. Nos preguntan por la idoneidad del sitio. A Soria van a venir de Europa, de Alemania, Francia... Allí no hay eclipse. Es el único país del mundo que se va a ver el eclipse.

Este eclipse empieza en el norte de Siberia, atraviesa el Polo Norte, la costa occidental de Islandia, que a lo mejor ahí ni se ve por las nubes. Baja por la franja oriental de Groenlandia, atraviesa el Atlántico y entra en España por Galicia. Aquí muere prácticamente en las Islas Baleares. Y se acabó.

P. Si pudiera elegir, ¿dónde lo vería?

R. Si estuviera en Soria, creo que la zona de Valonsadero es muy buena. Otra zona buena es la de Gómara, área de Borobia. Toda esa zona es plana, llana. Hay que buscar lugares que no tengan montañas al oeste. Que estén despejados al oeste y no tengan árboles.

Soria es buen sitio (y Castilla y León en general) porque la probabilidad de nubes es inferior. Si te vas al norte a Galicia, ya hay más probabilidad de nubosidad, claro.

La probabilidad de nubosidad en Galicia o Asturias, en verano, en el mes de agosto, según los datos que hemos recogido, es sobre el 40 o 50%. En cambio, en Castilla y León, y cuando digo esto me refiero a las zonas planas, hay menos probabilidad. Si hay montaña, es otra cosa, porque la montaña ya en sí misma genera nubes orográficas.

P. O sea, a priori, toda la provincia de Soria es idónea.

R. Salvo la parte del norte, que es montañosa, y ahí hay probabilidad mayor de que se formen nubes orográficas a la tarde. Yo me iría a la zona medio y sur. Creo que toda la zona de Gómara es buena; San Esteban de Gormaz, que es más o menos llana. No tiene demasiada montaña hacia el norte, hacia el oeste. Y al no tener tampoco montañas demasiado cerca, pues la formación de nubes es menos probable.