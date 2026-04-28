Reunión frustrada en Ondara sin información del preconcurso a los trabajadores

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La reunión celebrada este lunes de seguimiento del ERTE de Ondara, la empresa dedicada al cultivo de cannabis con fines medicinales ubicada junto al Parque Empresarial de Medio Ambiente (PEMA) de Garray, terminó pronto y sin ninguna información ni sobre el preconcurso de acreedores que ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil de Soria ni sobre la situación de la empresa para vislumbrar una actividad en un futuro próximo.

Mientras tanto, la mayoría de los trabajadores en ERTE, una treintena de los 42, ya está reclamando judicialmente las nóminas adeudadas, ya que aunque algunos han cobrado enero, el resto tiene pendiente el cobro de tres meses, a lo que se suman las deudas del anterior ERTE por vacaciones y complementos, y todo apunta a que la nómina de abril tampoco llegará. Lo malo es que los sindicatos no esperan más comunicación hasta la próxima reunión, el 25 de mayo.

Al menos una treintena de los empleados de Ondara en situación de ERTE están acudiendo a los juzgados para exigir la cantidad económica que tiene la empresa pendiente con ellos, y otros directamente la extinción del contrato, según explicó este lunes Pablo Soria, secretario general de UGT FICA Soria. En las instalaciones sólo está trabajando un grupo de diez técnicos, que son los que sí cobraron la nómina de enero y se les adeuda febrero y marzo, tal y como señaló Amor Pérez, secretaria general de CCOO industria de Soria. Algunos están denunciando a través de UGT y CCOO y otros de manera individual.

Con la producción parada, la plantilla en expediente de regulación y con una urgente necesidad de financiación la empresa se encuentra desde hace más de mes y medio en situación de preconcurso de acreedores, tramitado sin publicidad, un escenario con el que se busca evitar posibles cortes de suministros y servicios claves para el funcionamiento de la empresa y tener tres meses aproximadamente para buscar inversores que refloten el proyecto.

Cabe recordar que Ondara es una empresa sin ningún tipo de actividad, más allá de los trámites administrativos para la renovación de permisos y la compra de nuevas semillas de cannabis. De los 42 trabajadores que tiene la empresa hay unos 30 que están en situación de ERTE, sin acudir a su puesto de trabajo, y el resto están dedicados a las labores anteriormente descritas.

Los representantes de la dirección no sólo no dieron información sobre el preconcurso, alegando que no estaban autorizados, sino que tampoco se pronunciaron sobre las necesidades económicas de Ondara. Y el propietario, el estadounidense David Engel, sigue sin dar señales de vida.

En su última etapa, en proceso de producción y con cannabis ya cosechado el propio Engel admitió que necesitaba de al menos unos dos millones de euros para completar el proceso y poder vender el cannabis cultivado en Garray. A esa cifra hay que sumar todo lo acumulado en los últimos dos meses más las pérdidas de los próximos cuatro meses, incluyendo las deudas con los empleados.