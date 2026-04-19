Ondara abre preconcurso de acreedores y ‘gana’ 3 meses para buscar inversores

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Nuevo escenario en Ondara Directorships, la empresa dedicada al cultivo de cannabis con fines medicinales. Con la producción parada, la plantilla en ERTE y con una acuciante necesidad de financiación la empresa se encuentra desde hace prácticamente un mes en situación de preconcurso de acreedores, tramitado sin publicidad, según confirmaron a este medio fuentes del proceso. Aunque el escenario a medio plazo puede ser más complejo, el objetivo con este movimiento es evitar posibles cortes de suministros y servicios claves para el funcionamiento de la empresa y tener 3 meses aproximadamente para buscar inversores que refloten la iniciativa.

Este medio pudo confirmar que Ondara cursó la solicitud de preconcurso de acreedores voluntario y sin publicidad el pasado 17 de marzo ante el Juzgado de lo Mercantil de Soria. El procedimiento ha sido aprobado. Fuentes cercanas al proceso explicaron que en el marco del preconcurso se han designado como prioritarios a los proveedores de electricidad, energía y seguridad de la empresa. Esta es una de las claves del movimiento hecho por Ondara. A pesar de que puedahaber o haya impagos las empresas suministradoras de luz, gas y seguridad no pueden cortar el servicio dada la situación de preconcurso.

Otra de las claves del preconcurso solicitado por Ondara es el factor temporal. Tras su aprobación se abre un plazo de 3 meses –cuatro contando el mes para la declaración del concurso voluntario– en el que la empresa no puede sufrir embargos o el corte de los citados servicios básicos. De la misma forma, la empresa tiene ese mismo plazo para buscar fórmulas para refinanciar deudas, llegar a acuerdos extrajudiciales de pago y, sobre todo, la búsqueda de nuevos inversores. Hay escenarios donde es posible solicitar y obtener prórrogas a la situación de preconcurso, pero no es lo habitual.

Según pudo saber este medio de cara al proceso preconcursal Ondara cuenta con el apoyo de un importante abogado de Soria especializado en el ámbito concursal. Las fuentes consultadas por este medio insisten en que el movimiento empresarial sobre todo busca ganar tiempo de cara a la suma al proyecto de nuevos socios o inversores que permitan resucitar el proyecto de cultivo de cannabis medicinal. En este sentido, tal y como ya ha informado este medio, el propietario de Ondara, David Engel, trabaja desde hace semanas en EEUU para encontrar el apoyo económico que necesita la empresa para reactivar su actividad.

Desde la empresa Ondara no se quisieron hacer ningún tipo de valoración al respecto de la situación de preconcurso, es más, ni siquiera confirmaron la existencia del mismo. Según pudo saber este medio, los sindicatos y la mayor parte de la plantilla también desconocía la situación preconcursal de la empresa.

El preconcurso se ha solicitado sin publicidad. El matiz es importante ya que evita su publicación en el boletín oficial y en el registro público concursal. Fuentes económicas explicaron que suele utilizarse esta fórmula para intentar proteger a la empresa de un posible daño reputacional y de cara a la captación de nuevos inversores.

Tal y como está explicado los sindicatos carecen de comunicación oficial por parte de la empresa de la situación preconcursal. No solo eso. Ahora mismo la empresa está en situación de ERTE y la negociación del mismo, que afecta a toda la plantilla, se desarrolló cuando la empresa ya había solicitado al Juzgado de lo Mercantil el preconcurso de acreedores sin publicidad.

Hay que tener en cuenta que ahora mismo Ondara es un empresa sin ningún tipo de actividad, más allá de los trámites administrativos para la renovación de permisos y la compra de nuevas semillas de cannabis. De los 42 trabajadores que tiene la empresa hay unos 30 que están en situación de ERTE, sin acudir a su puesto de trabajo, y el resto están dedicados a las labores anteriormente descritas. Según pudo saber este medio, la práctica totalidad de los trabajadores en ERTE acumula tres nóminas sin cobrar a lo que se suman las deudas del anterior ERTE por vacaciones y complementos. Parte de esos trabajadores ya han iniciado procedimientos judiciales para la reclamación de esas deudas.

No hay cifras exactas sobre las necesidades económicas de Ondara, pero sí elementos que permiten estimar que al menos requiere de entre 3 y 4 millones de euros. En su última etapa, en proceso de producción y con cannabis ya cosechado el propio Engel admitió que necesitaba de al menos unos 2 millones de euros para completar el proceso y poder vender el cannabis cultivado en Garray. A esa cifra hay que sumar todo lo acumulado en los últimos dos meses más las pérdidas de los próximos 3-4 meses, incluyendo las deudas con empleados.

El nuevo escenario obliga a Ondara a encontrar una solución a sus problemas financieros a contrarreloj. Los plazos del preconcurso están tasado –3 meses más otro para pedir el concurso voluntario de acreedores–. Si no llegan las esperadas soluciones la empresa se verá abocada a iniciar un procedimiento concursal, siempre incierto y que podría alargarse en el tiempo.