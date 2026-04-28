Pedalovida reduce la ruta ciclista a 59 kms desde San Leonardo a Soria tras la llegada de Radioterapia

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La implantación del servicio de Radioterapia en el Hospital de Soria ha marcado un antes y un después para los pacientes oncológicos, que de esta forma no tienen que desplazarse a otras provincias. La asociación Pedalovida lo celebra, aunque señala que todavía hay personas que tienen que viajar para recibir tratamiento, ya sea porque la paulatina implantación no llegó a tiempo o porque se trata de cánceres más complicados.

Lo cierto es que Pedalovida mantiene por eso su cita anual que tendrá lugar el día 9 de mayo, en su cuarta edición, y que incluye una ruta ciclista y una marcha senderista. Pero como quiera que Radioterapia ya está en Soria, se ha acortado la ruta ciclista a un tercio de la misma con respecto a otras ediciones. Ya no será desde Burgos, lo que representaba cubrir 172 kilómetros. Esta vez será desde San Leonardo hasta la capital, un total de 59 kilómetros. Menos recorrido con los objetivos de dar visibilidad a la asociación, hacer deporte y una apuesta por la sanidad y la salud, con el crowdfunding como fórmula de donación.

"Cada vez son menos los sorianos que se desplazan pero todavía hay algunos que tienen que hacerlo. No tenemos datos pero hay experiencias personales de ello y causa frustración", explican sus protagonistas, Ana Carrera, Ana Jambat y Nati Delso, en una rueda de prensa celebrada en el salón Gerardo Diego del Casino de Soria.

'Súmate a mi reto contra el cáncer" es la campaña, con una aportación de 5 euros. Esta vez no habrá camisetas sino bragas de cuello para los participantes. La recaudación se destinará a tratamientos del servicio oncológico para mejorar la calidad de vida. Pedalovida sugiere que mantendrá las marchas en años posteriores y que las recaudaciones se destinarán precisamente a los tratamientos que necesitan los pacientes oncológicos, como la fisioterapia.

La ruta ciclista arrancará de San Leonardo a las 15.00 horas, con llegada prevista a la Plaza de las Mujeres de la capital a las ocho de la tarde, atravesando municipios como Navaleno, Cabrejas, Abejar, Herreros, Villaverde o Golmayo, a través de la Vía Verde.

Evidentemente, no tiene carácter competitivo y la organización confía en que la climatología acompañe, ya que el año pasado tuvieron que afrontar duras condiciones, incluyendo granizo.

La marcha senderista comenzará a las cinco de la tarde desde la citada Plaza de las Mujeres con llegada prevista al mismo espacio dos horas y media después, también por la Vía Verde por Camaretas.

No habrá manifestación posterior, a diferencia de otras ediciones, pero sí se leerá un manifiesto en el que destacarán que todavía hay pacientes que tienen que desplazarse a otras provincias para recibir tratamiento oncológico.

En cualquier caso, la jornada será festiva "un día de celebración y de reivindicación", y habrá DJ, batukada y helados para los participantes, "saludable y sin azúcares".

Los cálculos de la organización se mueven entre las 100 personas para la ruta ciclista y entre 200 y 300 para la senderista.