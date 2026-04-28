Los sindicatos alertan en Soria de los problemas psicológicos por la incertidumbre laboral en industria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

"Los cambios que ha habido en el trabajo y en los procesos productivos en estos últimos años llevan en muchos casos a que las personas sufran ansiedad, depresión y procesos psicológicos que repercuten en su salud y creemos que también tienen que ser recogidas como enfermedades profesionales", apuntó el secretario provincial de UGT Soria, Juan Manuel Peña, durante la concentración que tuvo lugar en la puerta de los sindicatos con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo los sindicatos UGT y CCOO.

En este sentido, reconoció que la situación de incertidumbre industrial por la que pasan varias empresas ahora mismo en la provincia está generando situaciones "inadmisibles". "Conocemos casos de gente que ha acabado en unas situaciones de verdadera depresión, e incluso teniendo pensamientos muy negativos y eso es inadmisible de todo punto, que a una persona, por su situación laboral, le repercuta ya no solo en su salud, sino en su vida personal, familiar y que le lleve a tener esos pensamientos de qué hago yo ahora con mi vida".

Soria registra 105 enfermedades profesionales que han sido declaradas, pero todavía quedan "muchísimas invisibilizadas", según destacaron los sindicatos UGT y CCOO. "De esos 105 que hay, la mayor parte son en construcción y en servicios, y tienen que ver todo con enfermedades musculoesqueléticas, de movimientos de repetición, de coger muchos pesos", concretó la secretaria provincial de Comisiones, María Enciso.

Esas enfermedades musculoesqueléticas se contemplan inicialmente pero enfermedad común, pero previa reclamación al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la mayoría quedan reconocidas como laborales, según destacaron los sindicatos. "Estamos viendo que vienen muchas personas a nuestras asesorías de salud laboral con incapacidades temporales que tienen que ver con enfermedades comunes y cuando se hace la la solicitud del cambio de contingencia, el INSS está reconociendo que sí tienen que ver con cuestiones laborales", matizó Enciso, recalcando que el cáncer es una de esas enfermedades laborales "invisibilizada".

En ese sentido, constataron un cambio de sensibilidad que esperan que se traduzca cuanto antes en una nueva Ley de Prevención, ya que la actual data de hace 30 años y los cambios en el ámbito laboral son evidentes, desde la digitalización, el envejecimiento, la interacción de la mujer en el trabajo y la tecnificación en los procesos productivos, lo que también influye muy directamente en procesos psicológicos.

Ambos sindicatos están actualmente en negociaciones con el Gobierno y reivindican la renovación de la Ley de Prevención, una materia que requiere mayores refuerzos. En cuanto a las empresas sorianas, destacaron los sindicatos que "siempre es mejor que se refuerce", poniendo de manifiesto que los accidentes mortales aumentaron el año anterior, pasando de los tres de 2024 a los cinco de 2025. En el caso de los accidentes leves, van en descenso, afirmó Peña.