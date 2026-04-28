La huelga de médicos en Soria obliga a suspender el 79% de las cirugías y el 45% de las pruebas diagnósticas

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El seguimiento de la huelga de médicos en Soria llegó este martes al 25% del total de los profesionales, tanto en hospitalaria como en atención primaria, según los datos que manejan los convocantes, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESM. Como consecuencia, el pasado lunes tuvieron que suspenderse el 79% de las operaciones quirúrgicas, el 45% de las pruebas diagnósticas y el 26% de las consultas externas, indicaron las mismas fuentes.

"No queremos perjudicar, pero nos están llevando al límite", afirmó como representante del sindicato David González, quien reconoció que los pacientes "no estarán contentos, y los sentimos mucho, porque nuestro trabajo es muy vocacional".

González especificó que el seguimiento en Soria es de los más altos de Castilla y León, lo que atribuyó al "hartazgo en la provincia". Una situación que quedó reflejada en la concentración realizada a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Soria, con la participación de medio centenar de médicos, pacientes, familiares y estudiantes.

Con lemas como "24 horas sin parar no se puede trabajar" o "no es vocación, es explotación" y carteles con mensajes del tipo, "no es guardia, es extraordinaria" o "siempre soñé ser médico", la concentración contó con medio centenar de personas para recordar las reivindicaciones del colectivo.

"No pedimos privilegios", destacaron, de hecho, sostienen que se les discrimina "por ser médicos", reclamando un estatuto profesional propio, reconocimiento de la categoría y "una negociación seria", pues consideran que el Ministerio de Sanidad les ofrece alternativas que no son "legalmente viables".

Critican que sus jornadas laborales se extiendan a 70 horas semanales, y que las guardias sean obligatorias hasta cumplir los 55 años de edad, en un conjunto de condiciones que califican de "abuso", de lo que tampoco excluyen a la administración autonómico.

El colectivo ya anuncia que no se va a rendir, "esto no para", hasta que se llegue a un acuerdo con el Ministerio, con el que fue especialmente crítico, entre otras cuestiones "porque intenta trasladar la culpa" a quienes reivindican mejoras.

"Estamos aquí para evitar que en años nadie es atienda", señaló el manifiesto leído en la concentración dirigiéndose a los ciudadanos, para añadir, "ya no tenemos más tiempo, no vamos a aceptar que se juegue con la sanidad de todos".