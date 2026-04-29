Cómo llaman en algunos pueblos de Soria a los torreznos: el nombre que sorprende a quien lo escucha

Detalle de la corteza del torrezno de Soria, símbolo gastronómico cuyo crujiente perfecto lo ha convertido en un icono de la cocina castellana.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hablar del torrezno en Soria es entrar en un terreno donde la gastronomía y el lenguaje se cruzan de forma casi inesperada. Porque sí, todos creen conocer este icono de la cocina castellana, pero no todos saben que, en algunos pueblos, su nombre cambia. Y puede interpretarse como una pista de la historia viva del idioma.

En varias zonas rurales de la provincia de Soria, el torrezno no siempre se llama así. La forma "torreno" sigue viva en el habla popular, especialmente entre generaciones mayores o en contextos más tradicionales. Desde Turismo de Soria también se menciona el término "torrenillo" para referirse a este producto, una denominación que convive con la forma más extendida.

El análisis del experto en Lingüística Rubén Conde aporta una explicación clave sobre este fenómeno. Según detalla, la palabra habría seguido un proceso de evolución fonética a lo largo del tiempo: «torreNDo > torreDNo > torreZNo > torre(z)no». Esta transformación conecta con formas antiguas como "torrendo", documentadas en el español rural, tal y como recoge el propio análisis de Rubén Conde.

La icónica torre de torreznos de 10 pisos de Casa Augusto Arranz: crujientes, dorados y servidos con orgullo en el corazón de Soria.@casaaugustoarranz

Este tipo de cambios responde a procesos habituales en la lengua hablada, donde los sonidos se simplifican o se reorganizan con el paso de los siglos. Así, "torreno" no solo es una forma válida, sino una huella lingüística del pasado.

El torrezno de Soria y el apodo que conquista: "langostinos de la tierra"

Junto a este nombre tradicional convive otro muy diferente, pero igualmente llamativo: "langostinos de la tierra". En este caso, no estamos ante una evolución lingüística, sino ante un recurso expresivo que ha ganado popularidad con el tiempo.

Los torreznos son el producto estrella de la plataforma de venta on line Compra en Soria.HDS ]

Tal y como recoge el texto de Turistilla, los torreznos son «conocidos como los langostinos de la tierra», una denominación que no pretende sustituir al nombre original, sino ensalzarlo. La comparación eleva este producto humilde al nivel de un manjar asociado al lujo gastronómico.

Este tipo de apelativos funcionan especialmente bien en contextos turísticos y divulgativos. Refuerzan la identidad local y aportan un tono cercano, casi irónico, muy propio de la cultura castellana.

Plato de torreznos listo para ser degustado el producto en una de las fases del concurso.MARIO TEJEDOR

El torrezno de Soria y su origen: lo que explica la etimología según Rubén Conde

Más allá del uso popular, el origen de la palabra "torrezno" también tiene respaldo histórico. El propio Rubén Conde recuerda que el término procede del verbo latino torrere, relacionado con la acción de tostar.

En textos antiguos como el Tesoro de la lengua castellana (1611) ya se definía como «el pedaço de la lunada que assamos», dejando claro su vínculo con el fuego y la cocción directa. Posteriormente, el Diccionario de autoridades reforzaría esta idea al asociarlo con lo tostado o asado.

La forma actual no surge directamente del latín, sino que se desarrolla dentro del propio castellano, con influencias de variantes regionales como el asturiano "torrendu". Este detalle es clave para entender por qué conviven formas como "torrezno" y "torreno" sin que ninguna resulte incorrecta en su contexto.