El mapa definitivo del mejor torrezno del mundo: todos los restaurantes que han ganado desde 2014

El torrezno de Soria: corteza inflada y crujiente por fuera, jugoso por dentro, el equilibrio que define al mejor del mundoMARIO TEJEDOR

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El torrezno de Soria ya no es solo una tapa contundente de barra. Es, desde hace años, un producto con identidad propia que ha sabido organizarse, promocionarse y, sobre todo, medirse.

El punto de inflexión llega con el certamen 'El Mejor Torrezno del Mundo', impulsado por la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y el restaurante Virrey Palafox, con el apoyo de la Cámara de Comercio y distintas entidades locales. El objetivo es dar visibilidad a un producto tradicional y reconocer a quienes lo trabajan bien.

Como explica la propia organización, según la web de Torrezno de Soria, el producto «se ha convertido en uno de los principales embajadores gastronómicos de la provincia de Soria», y no es una exageración. Su popularidad ha crecido hasta el punto de salir de su territorio natural y empezar a competir fuera.

El San Andrés gana la primera fase del concurso ‘El mejor torrezno del mundo’.Mario Tejedor

El mejor torrezno del mundo: una lista que define una cultura

El palmarés arranca en 2014 con 'Casa Rural La Prensa de Vino', en Peñalba de San Esteban. Desde el inicio queda claro que el concurso no premia tamaño ni notoriedad, sino ejecución.

En 2015 se produce uno de los hitos más reveladores: gana una particular. María del Carmen Barranco, desde La Cuenca, demuestra que el torrezno no es patrimonio exclusivo de la hostelería profesional.

En 2016 el premio recae en 'La Chistera', en Soria capital, y en 2017 viaja a San Leonardo de Yagüe con 'Bar El Hogar'. A partir de ahí, el listado se convierte en un mapa irregular que atraviesa toda la provincia.

En 2018 gana 'La Cantina', en Cueva de Ágreda. En 2019, 'El Condado del Motores', en San Pedro Manrique. En 2020, 'Casa Augusto Arranz' devuelve el foco a Soria capital.

Tras el parón, el certamen retoma su curso con la misma lógica. En 2022 se impone 'Hostal Restaurante La Tablada', en Navaleno. En 2023, 'Restaurante Antonio', en San Esteban de Gormaz.

El giro llega en 2024 y 2025, cuando 'Café Chicago', en Zaragoza, gana dos años consecutivos. Es el primer aviso claro de que el torrezno ha dejado de ser exclusivamente soriano en su ejecución, aunque no en su origen.

Los hermanos Calvo vuelven a revalidar el título en su Café Chicago de Zaragoza.MonteseguroFoto

En 2026, el premio vuelve a la provincia con 'Bar El Volante', en Ólvega.

El mapa del Mejor Torrezno del Mundo 2026 muestra cómo el talento se reparte por toda España, aunque el origen sigue estando en SoriaTorrezno de Soria

Según la web de Torrezno de Soria, el concurso nace para «difundir este producto y reconocer la labor de los establecimientos hosteleros que tanto miman nuestra vianda». Y ese matiz es importante.

En paralelo, se articula una ruta gastronómica que agrupa a participantes y finalistas, reforzando la idea de que el torrezno no es un plato aislado, sino parte de una cultura culinaria.

Como señala la propia organización, su éxito se basa en una combinación muy concreta: «su corteza crujiente y su magro tierno y jugoso acompañado de la cantidad justa de tocino». Traducido: equilibrio. Y ese equilibrio no depende de la ubicación, sino de la técnica que comparten todos los ganadores.