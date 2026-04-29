Concentración de UGT y CCOO por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (fotos)

CCOO y UGT reclaman una nueva Ley de PrevenciónSKYLINE

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Durante una concentración por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, representantes sindicales de UGT y CCOO en Soria advirtieron de que la transformación reciente del mercado laboral y de los sistemas productivos está afectando seriamente al bienestar emocional de los trabajadores. Señalaron que la incertidumbre en varias empresas de la provincia está provocando cuadros de ansiedad y depresión, con consecuencias que van más allá del ámbito profesional y alcanzan la vida personal y familiar. Por ello, defendieron que estos trastornos psicológicos deberían reconocerse también como enfermedades profesionales.

Además, los sindicatos destacaron que, aunque en Soria se han declarado 105 enfermedades profesionales —principalmente musculoesqueléticas en sectores como la construcción y los servicios—, existe un alto número de casos que permanecen ocultos o mal clasificados como enfermedades comunes. Explicaron que muchas de estas dolencias, e incluso algunas como el cáncer, terminan siendo reconocidas como laborales tras reclamaciones al sistema de Seguridad Social. Ante este contexto, reclamaron actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideran desfasada frente a los cambios actuales como la digitalización o el envejecimiento de la plantilla, y alertaron también del aumento de los accidentes mortales en el último año.