El IES Castilla de Soria incrementa el programa Erasmus+ con cerca de 50 alumnos este curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Castilla, ubicado en Soria, ha confirmado su proyección internacional en apenas dos cursos con el crecimiento del programa Erasmus+, que ha acogido durante el presente curso escolar a cerca de 50 alumnos.

Los estudiantes participantes han cursado 1º de Bachillerato, 4º de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y 3º de ESO, y proceden de Polonia, Francia y Alemania, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria. Las estancias han permitido compartir actividades académicas, culturales y de convivencia con el alumnado soriano para favorecer el intercambio lingüístico y personal.

Desde el centro educativo han destacado la riqueza educativa y humana que supone abrir las aulas a otras culturas y convertir el instituto en un espacio de encuentro internacional. Asimismo, han subrayado que el papel de las familias "ha sido fundamental en este proceso", ya que muchas de ellas han colaborado en la acogida e integración del alumnado visitante en la ciudad, recoge Europa Press.

Segundo año de acreditación

El IES Castilla se encuentra en el segundo año de su acreditación Erasmus+ en el ámbito escolar y ha incrementado notablemente sus movilidades. El pasado curso, 30 alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato participaron en una movilidad de grupo a Alemania, además de varias estancias individuales de alumnas de 4º de ESO en Irlanda y Alemania.

Durante este curso, el instituto ha ampliado destinos con movilidades de grupo a Francia, Polonia, Alemania e Italia, así como estancias individuales en Francia, Alemania y Bélgica. Por otra parte, el centro ha recibido a profesorado europeo de Alemania, Suecia y Bélgica interesado en conocer su funcionamiento mediante programas de observación educativa o 'job shadowing'.

Sellos de calidad

La actividad internacional del centro ha recibido varios sellos de calidad en proyectos 'eTwinning', tanto nacionales como uno europeo. Además, la institución ha obtenido recientemente el reconocimiento 'eTwinning School', una distinción que acredita a los centros que sobresalen por su implicación en la cooperación europea, la innovación educativa y la integración de metodologías digitales.

A estos reconocimientos se ha sumado una mención especial conseguida por un alumno de 2º de Bachillerato Internacional en el certamen europeo Juvenes Translatores. Se trata del segundo año consecutivo en el que un estudiante del IES Castilla logra este resultado.

Finalmente, desde el instituto han incidido en que la internacionalización no solo beneficia al alumnado, sino que aporta dinamismo social y cultural a la ciudad de Soria al acercar Europa a la comunidad educativa.