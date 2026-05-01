Luz verde a la ampliación del PEMA tras el estudio arqueológico de la Numancia-Lara

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La comisión de Patrimonio ha dado luz verde a la ampliación del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), dentro de los estudios arqueológicos y etnológicos realizados en la zona. La conclusión es que, efectivamente, la vía Numancia-Lara atravesaba la zona de intervención, pero ya no hay evidencias físicas de la misma.

La comisión conoció el informe de resultados de la prospección arqueológica intensiva anexa a la modificación para la ampliación del Proyecto Regional Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray, actuación promovida por Somacyl, según explicó la Delegación Territorial de la Junta.

El informe corresponde al estudio efectuado en los terrenos de la futura ampliación del proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente que ocupa los terrenos entre el río Duero, El Soto, el aeródromo de Garray y la carretera provincial 6019, con una superficie total de unas 78 hectáreas.

Los resultados de campo, según Patrimonio, han resultado negativos desde el punto de vista arqueológico y etnológico, aunque la vía Numancia-Lara según la geometría de la base de datos del Patrimonio Cultural discurre dentro del área de intervención. Sin embargo, el trazado propuesto «no conserva evidencias físicas superficiales, sino que responde al trazado hipotético tras proyectar los puntos más fiables que se encuentran fuera del área de estudio actual». El estudio realizado por Isaac Moreno sobre esta vía lo considera como «un tramo no conservado», subraya la Delegación.

El estudio no prevé afecciones indirectas sobre los Bienes de Interés Cultural Cerco de Numancia e Iglesia de los Mártires, dada la distancia de unos cuatro kilómetros con la actuación, que tendrá que asumir las medidas correctoras propuestas: la realización de sondeos arqueológicos previos y la realización de un control arqueológico previo de la obra mediante la revisión periódica de los movimientos del terreno.

La inversión para la ampliación del PEMA en Garray se eleva a 5,9 millones aproximadamente. Somacyl, que desarrolla esta área industrial, prevé aumentar el suelo industrial disponible en alrededor de 70,5 hectáreas en el sector II.

Para ello, comenzó a tramitar la adquisición de los terrenos oportunos y a realizar los trámites administrativos. Somacyl justifica esta inversión a que el 85% del suelo industrial del PEMA ya está reservado por 12 empresas. Por tanto, da el paso a la modificación del Plan Regional para añadir una mayor superficie.

El suelo industrial más barato está en el PEMA, ya que el precio medio en el resto está entre los 20 y 25 euros el metro cuadrado y en este polígono de Garray se comercializa a 15 euros el metro cuadrado.

Las empresas interesadas en instalarse en esta área industrial están relacionadas con el sector de las renovables, la logística, la agroalimentación y la tecnología (centro de procesamiento de datos).

El PEMA tiene garantizada la energía eléctrica para el suelo disponible, gracias a su propia subestación eléctrica, pero en la provincia de Soria carece de energía en los nudos de distribución y cualquier demanda de energía importante tiene graves problemas de ser atendida. Por ello, el Somacyl pidió al Gobierno que el Plan de Transporte contemple el aumento de la capacidad de transformación de la subestación de Almazán-Coscurita, que solo manda energía a Madrid. Se pretende que también pueda remitir a Soria capital.