El Cesefor se marca el reto de poner en marcha Maderaula este año en Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Cesefor se marca este año el reto de poner en marcha el centro de construcción de madera industrializada de la madera Maderaula. El edificio está en fase de construcción en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).

La Diputación de Soria ha destinado a este centro una inversión de tres millones de euros en un proyecto que cofinancia junto con la Fundación Biodiversidad del Miteco.

Tras la última modificación de crédito, la Diputación inyecta a Maderaula 2,4 millones de euros lo que permitirá concluir con la estructura del inmueble, al que habrá de dotar de personal y de proyectos, adelantó el vicepresidente del Cesefor y de la Diputación, José Antonio de Miguel, quien avanzó la «inminente» licitación de obras en las dependencias del PEMA.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, el vicepresidente, José Antonio de Miguel, y el CEO de Cesefor, Pablo Sabín, firmaron ayer el convenio de colaboración anual, mediante el cual la Institución aporta una cantidad de 150.000 euros para el funcionamiento de la Fundación, que a su vez está presidida por la Diputación.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación subrayó que este acuerdo «no es solo un documento administrativo, sino una clara apuesta por el desarrollo económico, la innovación y el futuro de nuestro territorio».

El convenio contempla el abono del 50% en el momento de la firma y el resto tras la justificación de los gastos.

Serrano destacó el crecimiento y la consolidación de Cesefor como un centro de referencia, con 130 profesionales, más de 70 proyectos en marcha y un incremento de 20 trabajadores en el último año, lo que evidencia «el talento, el esfuerzo y la visión compartida que hay detrás de este proyecto».

Además, puso en valor el respaldo continuo de la Diputación a la Fundación, recordando su papel en el Patronato y el impulso dado desde sus inicios a un proyecto estratégico para la provincia.

Por su parte, el vicepresidente de Cesefor, José Antonio de Miguel, agradeció el compromiso de la Diputación y señaló que este convenio «permite a Cesefor seguir avanzando con ambición en proyectos clave para el desarrollo del sector forestal y la bioeconomía».

En esta línea, el CEO de Cesefor, Pablo Sabín, puso en valor la colaboración institucional, de la que dijo que «está dando muy buenos frutos para la provincia» y subrayó que la entidad afronta nuevos retos con ambición, especialmente con el desarrollo de Maderaula, el centro de formación en construcción industrializada con madera.

Los responsables de Cesefor subrayaron el trabajo del equipo humano que impulsa los proyectos de la entidad, centrados en generar conocimiento e innovación para mejorar la competitividad del sector forestal, apoyando a propietarios, gestores e industria.

El convenio firmado reafirma la apuesta conjunta por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la sostenibilidad y el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales, con el objetivo de generar empleo, fijar población y posicionar a Soria como un territorio de oportunidades.