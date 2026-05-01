La Junta adjudica las obras para mejorar la accesibilidad del yacimiento de Tiermes en el recorrido de visita

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha adjudicado por un importe de 35.332 euros las obras de mejora de la accesibilidad en el recorrido de visita del yacimiento arqueológico de Tiermes, en la provincia de Soria, con un plazo de ejecución de un mes y financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actuación, promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y adjudicada a la empresa Arquetipo, SCL, tiene como objetivo facilitar el tránsito de los visitantes en este enclave histórico, mejorando las condiciones de accesibilidad en un trazado que, por su propia configuración, presenta dificultades para una adaptación plenamente inclusiva. En este sentido, el proyecto prioriza intervenciones en puntos estratégicos del recorrido reglado para favorecer una experiencia más segura y ordenada, al tiempo que se garantiza la conservación del patrimonio.

Las obras se desarrollarán en cinco tramos principales. El primero de ellos se centra en el acondicionamiento del inicio del recorrido, junto a la ermita, donde se mejorará el acceso mediante la incorporación de un suelo de zahorra compactado y la adecuación del vallado para encauzar a los visitantes por el itinerario oficial. Además, se procederá a la nivelación y recolocación de los elementos de madera que delimitan la zona de césped, deteriorados por el uso y las condiciones climáticas.

El segundo ámbito de actuación corresponde a la senda peatonal entre Los Portalejos y la Casa del Acueducto, uno de los tramos más extensos y afectados por el paso del tiempo. En este punto se realizará una limpieza integral, con eliminación de vegetación, reparación de escorrentías y reposición de firme mediante zahorra en distintos sectores del recorrido, que suman varios centenares de metros. Estas intervenciones buscan corregir el deterioro provocado por las lluvias y el crecimiento incontrolado de la vegetación, que dificultan el tránsito de los visitantes.

También se actuará en la pasarela del Foro y sus accesos inmediatos, donde se sustituirán piezas de madera deterioradas, se reparará el arranque de la estructura y se reforzará la estabilidad de barandillas y pasamanos. Asimismo, se intervendrá en las escaleras de acceso tanto a la zona comercial como a las tabernae, con la sustitución de peldaños en mal estado y la mejora de su adaptación al terreno.

Otra de las actuaciones destacadas es la intervención en el acueducto subterráneo, donde se instalará un nuevo suelo de madera en el acceso para evitar problemas derivados de la humedad y el agua estancada, que hasta ahora limitaban el paso en determinadas épocas del año. Además, se repararán los anclajes del pasamanos en el tramo exterior, reforzando la seguridad en una zona especialmente sensible.

Por último, el proyecto contempla la adecuación de los accesos en la Puerta Oeste, uno de los elementos más emblemáticos del yacimiento. En este punto se retirarán obstáculos, se nivelará el terreno y se ampliará la escalinata existente, incorporando nuevos peldaños adaptados a la roca para facilitar el tránsito. También se acondicionará la base de la escalera con losas de piedra caliza, con el fin de garantizar una superficie estable y homogénea.

Con este conjunto de actuaciones, la Junta pretende mejorar la accesibilidad y la experiencia de los visitantes en Tiermes, un enclave de gran valor histórico y patrimonial, cuya conservación exige intervenciones periódicas tanto de mantenimiento como de adaptación a las necesidades del turismo cultural.