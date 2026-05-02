Caja Rural de Soria celebrará su asamblea general el 12 de junio

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria arranca la maquinaria interna para empezar el procedimiento que concluirá con la asamblea general de la entidad, fijada para el próximo 12 de junio en el Aula Magna Tirso de Molina de la capital. El anuncio se publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León. Antes de la asamblea, Caja Rural de Soria celebrará una quincena de juntas preparatorias previas en diferentes puntos de la provincia. Además, hay cuatro citas en ciudades de otras provincias.

Las juntas preparatorias se iniciarán el próximo 25 de mayo en las localidades de Gómara y San Pedro Manrique. Durante dos semanas visitarán una decena de cabeceras de comarca de la provincia para completar el proceso. Asimismo, se incluyen dos citas en la capital, fijadas para el 1 de junio. La relación de juntas preparatorias también incorpora las citas fuera de la provincia. Así, el 28 de mayo se celebrará la reunión en Valladolid, el 3 de junio en Zaragoza, el 4 de junio en Logroño y el 8 de junio, última cita del calendario previo, tendrá lugar la junta preparatoria de Madrid.

En cuanto al orden del día, en el Bocyl se informa de que consta de cinco puntos. En primer lugar la composición de la propia junta preparatoria y la elección de su presidente y secretario. Después de procederá a dar a conocer el orden del día de la asamblea general y el tercer punto estará enfocado a la elección de los delegados que participarán en la asamblea general del 12 de junio. Por último, habrá un turno de sugerencias y preguntas y la correspondiente aprobación del acta.

En lo relativo a la asamblea general, el aspecto más importante será como siempre la lectura y aprobación de las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2025. Hay un apartado para «otras propuestas» del consejo rector y se procederá a autorizar la contratación de una firma auditoria externa para las cuentas individuales y consolidadas de la entidad. Uno de los aspectos destacados serán las elecciones para miembros del consejo rector. En esta ocasión, los delegados de Caja Rural de Soria tendrán que elegir al vicepresidente del citado organismo, el secretario y tres vocales-consejeros titulares junto a la elección de los suplentes 1 y 2.

En el anuncio se informa que tal y como está establecido en los estatutos, los estados financieros correspondiente al ejercicio 2025 así como los documentos sometidos a decisión ya se encuentran a disposición de los socios tanto en la sede central como en las oficinas operativas de las localidades donde se celebran preparatorias. La información también se puede consultar en la web de la entidad.