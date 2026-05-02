El PP critica la presencia del concejal de Personal en el 1º de Mayo: "Propaganda en la calle y abandono institucional"

El concejal de Personal Eder García en la manifestación del 1º de Mayo.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Soria ha denunciado este sábado lo que considera "la absoluta falta de coherencia y la ironía" protagonizada el sábado por el alcalde de Soria y varios miembros del equipo de gobierno socialista, "especialmente el concejal de Personal", Eder García, "al participar en la manifestación del Primero de Mayo en defensa de los trabajadores"

Para los populares "resulta incomprensible que quienes hoy pretenden dar lecciones sobre derechos laborales sean los mismos responsables de mantener a los trabajadores del Ayuntamiento de Soria en una situación de abandono institucional".

Recuerda el PP que el PSOE en el Ayuntamiento de Soria mantiene el convenio colectivo caducado desde el año 2015, sigue sin aprobar el Plan de Igualdad, no actualiza la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), "acumula incumplimientos salariales, mantiene una evidente falta de personal en numerosos servicios municipales" y ha provocado incluso denuncias ante la Inspección de Trabajo.

"Esa es la verdadera política laboral del PSOE en Soria: propaganda en la calle y abandono en la administración que gobiernan".

Desde el Grupo Popular Municipal consideran "especialmente grave" que el concejal de Personal encabece reivindicaciones laborales fuera del Ayuntamiento "mientras dentro de su propia casa es incapaz de resolver los problemas que sufren a diario los empleados municipales".

Critica el partido que el PSOE "quiere hacerse dueño políticamente de un día histórico como el Primero de Mayo, utilizando esta jornada para tapar su mala gestión y desviar la atención de los problemas laborales que ellos mismos han generado en el Ayuntamiento de Soria".

Mientras tanto recuerda que los ciudadanos "sufren una inflación disparada, el encarecimiento generalizado de los alimentos, la pérdida de poder adquisitivo y una presión fiscal creciente provocada por las políticas socialistas, tanto a nivel nacional como local".

Exige el PP al alcalde y a su equipo "menos pancarta y más gestión, menos fotos y más soluciones".