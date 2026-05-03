Tormenta de solidaridad por Aspace que logra agotar el reparto de migas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Nuevo éxito de Aspace, y el Ayuntamiento de Soria, en la celebración del evento ‘migas solidarias’. La intensa lluvia que azotó ayer la capital soriana no fue un obstáculo a la hora de completar el objetivo y vender las 500 raciones previstas, al precio de seis euros, por la organización. El evento tuvo que adelantarse 30 minutos por la climatología, pero la respuesta ciudadana cumplió la expectativas.

En la presentación del acto que se llevó a cabo esta semana, la técnico de Aspace, Laura de Diego, explicó que esta actividad surge como respuesta a las nuevas necesidades económicas derivadas del crecimiento de la entidad y de la puesta en marcha de su nuevo centro, que supondrá un importante incremento de los costes de mantenimiento. «Este tipo de iniciativas no solucionan por sí solas las necesidades económicas, pero sí nos dan un impulso fundamental y nos permiten sentir el respaldo de la sociedad», señaló. La jornada en la plaza de Herradores contó con la colaboración de voluntarios, colectivos y firmas sorianas que hacen posible la logística del evento.

En la presentación la concejala de Servicio Sociales Ana Romero subrayó el papel clave de Aspace Soria dentro del tejido social de la ciudad, una entidad en pleno crecimiento que ha duplicado el número de usuarios hasta alcanzar las 120 personas, ha ampliado su plantilla hasta los 16 trabajadores y ha visto cómo su presupuesto se incrementa de forma significativa, pasando de en torno a 200.000 a más de 400.000 euros, para hacer frente a la puesta en marcha de su nuevo centro y a la ampliación de servicios. Este crecimiento refleja tanto la demanda existente como la necesidad de seguir reforzando recursos para garantizar una atención integral.