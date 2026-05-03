El Catapán agita las Cuadrillas y abre el ciclo festivo con el ‘sí’ a las fiestas de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Día grande en Soria tanto si el tiempo acompaña como si no, como parece ser el caso, pero la lluvia es evidente que no va a frenar los sanjuanes. Y eso que al inicio del festejo la previsión es que haya tormenta, según la Aemet. Llega el Catapán, una cita ineludible en el calendario sanjuanero, una de las preferidas por los jóvenes, que abre el ciclo de las fiestas con el ‘sí’ de los sorianos.

Las asambleas de las seis de la tarde ratificarán la toma de posesión de los jurados, con el traspaso de los emblemas de la Cuadrilla, antes del vino, el bacalao, el pan y el queso

Primer domingo de mayo y, por tanto, arrancan las fiestas de San Juan. Lo hacen con el beneplácito de los sorianos, quienes darán el ‘sí’ a la entrada de sus barrios en los sanjuanes de la mano de las asambleas generales, convocadas a las seis de la tarde en los locales de cada Cuadrilla. Un multitudinario evento, con ruta para muchísimos sorianos para probar el vino, el pan, el bacalao y el queso. Es el Catapán, primera celebración de San Juan.

Los jurados entrantes reciben de los salientes, como marca la Ordenanza, los emblemas de la Cuadrilla: bastón, libro, cartel e imagen del santo. «Añadiéndose, en gesto de buena vecindad y armonía, un garrafón de vino», añade la norma

En las asambleas se leen y aprueban en su caso la última acta y las cuentas del año anterior. Y se realiza «de viva voz y por parte de los Jurados entrantes, de la pregunta ritual: «Vecinas y vecinos: ¿Deseáis, que haya fiestas este año en nuestra Cuadrilla?’». El ‘sí’, previo al Catapán está garantizado. Antes se habrán nombrado los cargos, el secretario, los dos cuatros de confianza de los jurados y demás personal entre el público presente en el acto.

A continuación, el reparto del pan, el queso, el bacalao y, por supuesto, el vino que hará las delicias del público asistente y que se dejará ver sin duda haciendo estaciones en las diferentes Cuadrillas.

El Catapán en Soria es la primera celebración oficial de las Fiestas de San Juan. Es un acto emotivo y festivo que marca el inicio de los presanjuanes caracterizado por el reparto gratuito de pan, queso, vino y bacalao, acompañados de música.

Es el primer acto oficial de los nuevos jurados tras el Nombramiento en el Palacio de la Audiencia, quienes reciben el testigo (bastón, libro, garrafa) de los salientes. Se van a repartir miles de litros de vino y productos tradicionales. Correrá el agua pero también el vino.