El Nombramiento de los jurados de San Juan 2026: 250 imágenes del fiestón que se vivió

Nombramiento de los Jurados de San Juan 2026MARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Apoteosis sanjuanera la que se vivió en el Palacio de la Audiencia, y es que toda Soria espera sus fiestas más grandes que están a la vuelta de la esquina en forma de Catapán. El Nombramiento marca el paso y acelera el reloj que marca los tiempos para llegar a los días clave.

La tensión que se vivió en los días previos donde parecía que la Cuadrilla de San Juan no encontraba a sus jurados ya pasó, con la reciente aparición de José María Alonso Utrilla y Pilar Aranda Aranda como los alcaldes de barrio para dicha collación, y lo de hoy fue pura alegría y emoción para recibir pareja a pareja a los jurados que realizarán el cometido con su mejor propósito.

Los emocionantes discursos, por parte del portavoz de los jurados salientes, Ramón Aragonés, de la portavoz de los jurados entrantes, Noelia Delso, y del alcalde en funciones, Luis Rey, tuvieron mención para Carlos Martínez, que por primera vez desde hace muchos años no dirigió este acto sanjuanero. El emocionado ya ex-alcalde, que se encontraba entre bambalinas, salió entre lágrimas a saludar a los asistentes.

Salud para cumplir a los próximos alcaldes de barrio, que como se demostró en las butacas del Palacio de la Audiencia, entrega y alegría por parte de sus vecinos, no les va a faltar.