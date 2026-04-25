La emoción ya planea sobre San Juan 2026

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Con la emoción a flor de piel, la ceremonia del Nombramiento reunió este sábado por primera vez a los 24 jurados de las fiestas de 2026, después de que hace apenas tres días se incorporaran a esta vorágine sanjuanera los alcaldes de barrio de San Juan, José María Alonso Utrilla y Pilar Aranda Aranda, los más aplaudidos y vitoreados de todos, que levantaron de sus asientos a sus compañeros y al público en general presente en el Palacio de la Audiencia, otra vez más repleto porque nadie quería perder detalle de ningún paso prefestivo.

El portavoz de los jurados salientes, Ramón Aragonés, fue uno de los ‘culpables’ de que más de uno se enjugara las lágrimas, porque tuvo palabras de recuerdo para todos y cada uno de los compañeros de 2025, que comenzaron así, pero se han convertido en «amigos», una amistad que «perdurará», recalcó. De hecho, su deseo a quienes les relevan pasó por ahí, que tengan la suerte que disfrutaron ellos de ser para siempre «una gran familia», porque el vínculo de jurado ya no se rompe.

Mostró «el orgullo de haber cumplido con vecinos y barrios y participar de nuestras costumbres», y tuvo palabras de cariño «para quien siempre dio todo por el día de La Saca, Rodolfo de Marco, que nos dejó demasiado pronto».

En esa mezcla de emociones, la portavoz de los jurados entrantes, Noelia Delso, recalcó que con el Nombramiento el «sueño» de ser jurados se hace realidad, «ya es oficial», dijo, deseando que éste sea «el mejor de nuestras vidas». Una voz anónima lo corroboró, «lo será».

Recordó que los sanjuanes son «fiestas vivas» y en ese sentido, ahondó en el agradecimiento al anterior alcalde y responsable de Festejos, Carlos Martínez, que por primera vez desde hace muchos años no dirigió este acto sanjuanero. «Gracias por cuidar con mimo la tradición y desde el respeto y la tradición, hacer que evolucionaran las fiestas, por tu cercanía y tu trato humano», destacó la portavoz de los «novatos».

También el representante de los jurados salientes quiso hacer mención especial a Carlos Martínez, lo que levantó a todos de sus asientos en ovación. Le agradeció «el esfuerzo y empeño en mantener vivas nuestras fiestas y tradiciones», palabras que hicieron que el hasta ahora concejal de Festejos saliera para un breve saludo desde bastidores, donde estuvo presenciando la ceremonia, visiblemente emocionado. Fue con la intervención del alcalde en funciones, Luis Rey, cuando el ya ex regidor entró en el escenario para recibir el calor del público. «Mi agradecimiento a quien me ha ayudado a escribir estas líneas y que hizo que me enamorara de los sanjuanes», señaló Rey para referirse al que fuera alcalde de Soria durante 20 años, y que ahora deja la responsabilidad de Festejos en manos de la concejala Ana Alegre.

Rey, que reconoció la «valentía» de los jurados, con especial dedicación, «de corazón» a los de la cuadrilla de San Juan, destacó la labor de las peñas, también como cantera de futuros alcaldes de barrio, y pronunció las palabras mágicas, «¡viva Soria, viva San Juan!», para concluir con un contundente «a disfrutar».