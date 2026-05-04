Cuerda del Pozo gana agua con el pantano ya cerca del 83%

Estado del embalse de la Cuerda del Pozo en estos días de primavera.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Mayo llega con una buena reserva de agua en la cuenca del Duero y el primero de sus embalses, el de la Cuerda del Pozo, no es una excepción. La última semana ha dejado aportaciones en parte caídas del cielo y le ha permitido ganar casi un punto. Con más de cuatro quintas parte de su capacidad cubiertas, el pantano no debería tener problemas para 'regar' buena parte de la provincia de Soria a medio plazo.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 205,622 hectómetros cúbicos de agua, el 82,65% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 203,656 hectómetros cúbicos, el 81,86%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 226,793 hectómetros cúbicos de agua, el 91,16% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 5,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 1,966 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 66,70 litros por metro cuadrado.