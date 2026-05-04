Pablo Cabezón, premio joven empresario de FOES

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Pablo Cabezón Cascante ha sido reconocido con el Premio FOES Joven Empresario Soriano 2025, un galardón que otorga el Comité Ejecutivo de FOES a propuesta de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de la provincia de Soria (AJE Soria) y que reconoce el esfuerzo, el talento, la innovación y la capacidad de emprendimiento de jóvenes sorianos que, como Cabezón, "apuestan por generar actividad económica y empleo en el territorio, contribuyendo además a dinamizar la provincia", explica la patronal en un comunicado.

Desde AJE Soria se destaca no solo la consolidación de su proyecto empresarial actual, sino también su trayectoria profesional, "su carácter emprendedor, su compromiso con Soria y con el medio rural, y su implicación en el impulso de nuevas oportunidades en un contexto marcado por la falta de relevo y los retos demográficos y económicos". Su carrera profesional "le consolida, además, como un referente dentro de la hostelería provincial, liderando distintos proyectos empresariales a lo largo de diferentes etapas y contribuyendo activamente a reforzar el posicionamiento y la profesionalización del sector en Soria"

Unido al sector hostelero prácticamente desde la 'cuna', Pablo Cabezón es la tercera generación de una saga que ha desarrollado su actividad empresarial en distintos establecimientos de referencia de la provincia, dejando su sello propio en la hostelería soriana.

A nivel personal, Cabezón ha desempeñado cargos de responsabilidad en distintos proyectos hosteleros, "demostrando una notable capacidad de adaptación a diferentes entornos y modelos de negocio". Su experiencia abarca desde establecimientos en el ámbito urbano hasta iniciativas en pequeñas poblaciones, lo que le ha permitido adquirir una "visión integral del sector". Esta diversidad de proyectos "no solo evidencia su carácter emprendedor, sino también su contribución a dinamizar la actividad económica y turística en el conjunto del territorio soriano"

Actualmente desarrolla su carrera al amparo del proyecto familiar Hotel Restaurante Apartamentos Los Villares, un negocio del que asume las riendas en 2024. El establecimiento, ubicado en el municipio de Los Villares, una pequeña población soriana de apenas 70 vecinos, ha logrado consolidarse a lo largo de sus dos décadas de trayectoria como un referente gastronómico en la provincia. Además, "ha sabido adaptarse a las demandas de los clientes y seguir creciendo sin perder su identidad". El negocio ha experimentado recientemente un nuevo impulso con la ampliación de sus instalaciones y la apertura de un nuevo espacio de restauración y apartamentos para alquiler, "reforzando así su apuesta por la calidad, la mejora de la oferta turística en la provincia y la dinamización económica de la zona."

En los últimos años, además, Cabezón ha diversificado su actividad incorporando un proyecto vinculado al ámbito ecuestre, Caballos Paraje El Real, en Garray (Soria). Esta nueva cuadra, dedicada a la guarda y pupilaje de caballos, la enseñanza de la equitación y la realización de actividades turísticas y de ocio en torno al mundo del caballo, "refleja su carácter emprendedor y su capacidad para generar nuevas líneas de negocio en la provincia, apostando de nuevo por el medio rural"

Pablo Cabezón destaca también por su labor en el ámbito asociativo. A pesar de su juventud, cuenta con una dilatada experiencia en el mundo del asociacionismo empresarial. Desde 2015 ha desempeñado diferentes cargos relevantes en el sector hostelero, destacando su etapa como presidente de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) entre 2019 y 2025. Fue en este periodo precisamente cuando adquirió un papel clave al ser la cara visible del sector en uno de los momentos más complejos de su historia reciente, marcado por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. En ese contexto, ejerció como portavoz y defensor de los intereses de la hostelería soriana, contribuyendo a canalizar sus demandas y a impulsar la necesaria adaptación y reinvención del sector en un escenario sin precedentes, reivindicado todo tipo de medidas para evitar cierres de establecimientos y garantizar la continuidad de los negocios en un momento crítico, explica la federación

Premios FOES 2025

Esta distinción se enmarca dentro de la XXXII edición de los Premios FOES, unos reconocimientos que otorga anualmente el Comité Ejecutivo de FOES para poner en valor la trayectoria, la visión de futuro y la contribución del empresariado al desarrollo económico y social de la provincia.

En esta ocasión, el Premio FOES Empresario Soriano 2025 y Premio CEOE Castilla y León 2025 han sido otorgados a Samuel Moreno Rioja (Embutidos Moreno Sáez). El Premio FOES Empresa Soriana 2025 ha sido concedido a Grupo Saldos Muñoz. La categoría de Empresario Soriano en el Exterior 2025 distinguirá en esta ocasión a Ernesto López Cacho, fundador y CEO de Grupo Chemik, cuyas raíces se localizan en Valverde de Ágreda (Soria). La Mención Especial FOES 2025 recae sobre Comercial Ruiz, comercio centenario ubicado en El Burgo de Osma.

Todos los galardonados serán homenajeados el próximo 28 de mayo en la gala que FOES celebrará en el Aula Tirso de Molina de la capital soriana, un evento que reunirá a toda la familia empresarial de la provincia para rendir tributo al esfuerzo y la excelencia empresarial.