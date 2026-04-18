Los sindicatos se revuelven ante el «inmovilismo» de la patronal en la negociación del convenio del metal

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La tensión sigue en aumento entre los sindicatos y la patronal en el marco de las negociaciones para la actualización del convenio provincial del metal. La circular interna distribuida por FOES avanzando la ruptura de las negociaciones, publicada por este medio, ha soliviantado a la parte social que lamenta el «inmovilismo» de los empresarios del sector y su intento por mermar los derechos de los trabajadores en lo referente a las Incapacidades Temporales (IT).

Desde CCOO, la responsable de Industria, Amor Pérez, explicó que la negociación se rompe el pasado día 13 tras la sexta reunión. «En la quinta la parte social ya hizo un esfuerzo importante y la respuesta de la patronal ha sido el inmovilismo». «Las IT y la antigüedad no la vamos a tocar», advirtió. La falta de avances provocó esa ruptura y la suspensión de una próxima reunión fijada parta el lunes 27 de abril. «Cada cuestión que pedíamos aluden a que estamos en la media de otros convenios, y la pregunta que se plantea es que si siempre tenemos que estar en esa media o por debajo, nunca por encima», lamentó.

Pablo Soria de UGT se mostró ‘agradecido’ a la patronal «porque nos están haciendo el trabajo» ya que, a su juicio, la circular interna demuestra «lo retrógrada que es la patronal en este sector». «Hacen un cuestionamiento de la IT, quieren modificar los complementos, pero en muchas ocasiones esas enfermedades profesionales se deben a que las empresas no invierten lo que deben invertir y no cumplen con las evaluaciones de seguridad y salud». «Ellos son los primeros responsables», aseguró.

Tanto desde UGT como CCOO recuerdan que la IT es una baja laboral, certificada por un médico y que el absentismo es cuando no se acude a un puesto de trabajo de forma injustificada. «A ninguno de los trabajadores les gusta estar enfermos», insisten. «Se olvidan que las bajas son un derecho», subraya Pérez.

Los sindicatos también se mostraron muy sorprendidos, y molestos, con la inclusión de la situación de HUF y, en menor medida, con la alusión al próximo proceso de elecciones sindicales en Fico. «Aunque son dos empresas fuertes, no llegan a la mayoría, no lo entiendo», destacó Pérez. Para Soria es «rastrero» y demuestra una «falta de empatía» hacer esa referencia a Huf cuando acaban de salir 29 empleados. «Es de una patronal mediocre», recalca.

DISTANCIA

Tal y como está explicado, ahora mismo las negociaciones están rotas y en situación de bloqueo a la espera de que alguna de las partes pueda hacer un nuevo movimiento que active el proceso negociador. Si la situación persiste, podría ser necesaria la mediación del Serla.

Desde la parte social insisten que ahora mismo hay una distancia importante entre ambas posturas. «No es una cuestión de salarios, eso sería solucionable», explican. «Desde la primera propuesta el problema ha estado en cuestiones sociales a las que se han cerrado en banda», explicó Soria. Los cuatro puntos principales de discusión son la gestión de las IT, la posibilidad de reducir la jornada, la actualización salarial y la extensión de los permisos médicos para familiares de segundo grado que necesiten una consulta de especialidad o el cuidado de personas discapacitadas.

«Nosotros haremos lo que tengamos que hacer», advirtió Soria. «En la anterior negociación también tuvimos que llegar al Serla y en otro se tuvo que llegar a una huelga, si ellos quieren que este sea el camino no hay problema», señaló. «La competitividad también se gana teniendo a los trabajadores en buenas condiciones», aseguró Pérez.