Radiografía sexual de España: Soria es la segunda provincia del país donde el trío es la fantasía más extendida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El 79,3% de los españoles alcanza el orgasmo en pareja, con Salamanca a la cabeza (87,5%) y Zamora a la cola (69,2%). El 31,7% reconoce haber sido infiel alguna vez, con Burgos como la provincia más infiel (52,2%) y Cuenca la más fiel (16,1%).

Más de la mitad de las mujeres (54%) ha mantenido relaciones sin preservativo con parejas no estables y el 44,7% afirma haberse sentido presionada para no usarlo. ¿Cómo vivieron los españoles su sexualidad durante el último año? ¿Con qué frecuencia mantienen relaciones, qué fantasías predominan o qué papel juegan las nuevas formas de ligar? Estas son algunas de las cuestiones que aborda el Estudio sobre Hábitos Sexuales en España 2026, elaborado por Diversual.com, empresa española líder en la venta online de juguetes eróticos y productos de bienestar para adultos.

El estudio, que radiografía con periodicidad anual la sexualidad en España, ha estado conducido por las sexólogas Bárbara Montes y Lucía Jiménez y en él se recogen las respuestas de 5.414 personas de entre 18 y más de 60 años.

Y hay sorpresas para la provincia de Soria, que destaca porque es la segunda provincia de España donde el trío es la fantasía sexual más extendida, elegida por el 80% de los encuestados, solo por detrás de Palencia y por delante de Ávila y Zaragoza.

Según el estudio, los españoles mantienen relaciones sexuales con otra persona una media de 5,9 días al mes. La provincia más activa es Lleida, con 7,2 días al mes, mientras que Salamanca se sitúa como la menos activa con 4,2. Cáceres (7,0), Murcia, (6,9), Teruel (6,8) y Ávila / Toledo (6,7) completan el 'top 5' de las que más. Cuenca, Girona, Huesca y Zamora (4,8), las que menos.

En cuanto al orgasmo en pareja, el 79,3% de los encuestados afirma alcanzarlo habitualmente, con una brecha significativa por género: el 88% en hombres frente al 66,5% en mujeres.

Por provincias, destaca como la que más orgasmos registra Salamanca (87,5%), mientras que Zamora presenta el menor porcentaje (69,2%). El ranking de las que más está formado por Cáceres (84,7%), Cádiz (84,1%), Teruel (83,8%) y Huelva (83,5%); mientras que en las que más dificultades para alcanzar el clímax están Lugo (69,6%), León (72,4%), Álava (74,5%) y Tenerife (75,0%).

En la masturbación, el orgasmo es aún más frecuente: el 90,3% lo alcanza en solitario, bien sea con la utilización de juguetes eróticos o sin ellos, reforzando la tendencia de mayor facilidad para llegar al clímax fuera de la pareja.

Diferencias territoriales en infidelidad y fantasías

El 31,7% de las personas que han tenido pareja estable reconoce haber sido infiel alguna vez, con una incidencia ligeramente mayor en mujeres (33,9%).

A nivel geográfico, Burgos se posiciona como la provincia más infiel, con un 52,2%, mientras que Cuenca destaca como la más fiel, con solo un 16,1%. Tenerife (47,7%), Salamanca (46,4%), Segovia (44,4%) y Albacete (41,03%) destacan por su falta de compromiso; al contrario que La Rioja (16,2%), Guadalajara (19,2%), Teruel (20,0%) y Ciudad Real (20,8%).

El deseo de realizar un trío continúa siendo la fantasía sexual más extendida, elegida por el 58,9% de los encuestados. Palencia (83,3%), Soria (80,0%), Ávila (72,2%), Zaragoza (67,8%) y Valladolid (67,4%) es donde más se da este deseo. Navarra (47,8%), Lérida (50,0%), Toledo (51,1%), Gerona (52,2%) y Pontevedra (52,2%), donde menos. En hombres, esta fantasía alcanza cifras especialmente elevadas (93,2%), seguida de mantener relaciones con una persona conocida y practicar sexo fuera del dormitorio. En mujeres, las fantasías más comunes son ser dominadas sexualmente, hacer un trío y mantener relaciones fuera de la cama.

Los españoles dedican una media de 20 minutos a prácticas sexuales sin penetración, siendo los jóvenes de 18 a 24 años quienes más tiempo invierten. El sexo oral (92%) y la masturbación en pareja (78,5%) son las prácticas más comunes, mientras que los tríos o intercambios de pareja siguen siendo minoritarios (4,5%). El dormitorio continúa siendo el lugar preferido (73,7%), seguido del salón y los hoteles.

El estudio revela cifras preocupantes en cuanto a protección: El 41,1% de los hombres y el 54% de las mujeres han mantenido relaciones sin preservativo con parejas no estables. Además, el 44,7% de las mujeres afirma haberse sentido presionada para no usarlo, frente a una minoría en hombres.

Ligar en España en esta era digital es más fácil

El 74,3% de los encuestados considera que ahora es más fácil encontrar pareja sexual que antes, y un 59,9% señala las aplicaciones de citas como el principal canal para ligar.

El consumo medio de pornografía se sitúa en 6,9 días al mes, con grandes diferencias por género: los hombres reconocen ver contenido pornográfico 9,8 días al mes, mientras las mujeres lo hacen 2,5 días. Por provincias, Huesca lidera el consumo (9,6 días al mes), mientras que Segovia presenta el menor (3,6 días). La Rioja (9,5), Castellón (9,3), Tarragona (8,9) y Girona / Salamanca (8,8) destacan en el consumo de contenido pornográfico. Guadalajara (3,7), Orense (4,0), Lugo (4,2) y Cuenca (4,3) cierran la tabla.

Consolidación del estudio nacional de hábitos sexuales

"El estudio vuelve a reflejar lo variada y plural que es España en cuanto a sexualidad y nos ayuda a comprender sus gustos y necesidades para contribuir a su bienestar físico y emocional a través de experiencias personalizadas", explica Lucía Jiménez, sexóloga de Diversual.

"Realizar este estudio año tras año nos permite abrir el diálogo, fomentar una vida sexual más saludable e igualitaria, y apoyar la educación sexual desde una perspectiva respetuosa y realista", indica Bárbara Montes, sexóloga de Diversual y coautora del estudio.