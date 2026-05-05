Curiosidades del Catapán: la Cuadrilla 'sin gluten' de El Rosel y San Blas y las cuentas de La Cruz y San Pedro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Catapán del domingo desencadenó la fiesta en los locales de las Cuadrillas de San Juan en el que supuso el arranque de los sanjuanes'2026, el momento en el que los jurados tomaron posesión oficialmente de sus enseres tras el Nombramiento.

La lluvia pasó factura ya que hubo menos gente que en años anteriores y el tiempo fue realmente desapacible, aunque los jóvenes especialmente y también los mayores no perdieron la oportunidad de sumar un buen número de Cuadrillas para degustar el bacalao, el queso, el pan y el vino, el buen vino sanjuanero que corrió a raudales, a mares.

Pero el Catapán dejó también curiosidades significativas. Por ejemplo, la Cuadrilla 'sin gluten' de El Rosel y San Blas, que se ha adaptado como pocas a los nuevos tiempos de la intolerancia al gluten. Tal es así que dos pegatinas presidían la entrada a la Cuadrilla, para los que puede consumir productos con gluten y para los que no pueden. Lo cierto es que sanjuaneros que tienen celiaquía se enteraron y desfilaron por la Cuadrilla para disfrutar como el resto de los productos típicos sanjuaneros de este día.

Buen detalle de El Rosel y San Blas que mantendrá esta tónica también durante las fiestas de San Juan. Y es que la secretaria de la Cuadrilla, intolerante al gluten, ha pesado lo suyo en esta decisión. Ignacio Soto Marín e Inmaculada Parra García son los jurados de esta Cuadrilla.

Y de anecdótico se puede calificar lo que sucedió en la Cuadrilla de La Cruz y San Pedro, que fue la que más tarde dio el 'sí' a las fiestas de San Juan, nada menos que una hora más tarde que el resto de Cuadrillas de San Juan. Un vecino reclamó las cuentas alegando que había sido "la cara el año pasado", lo que obligó a la lectura completa de los números.

Así las cosas, mientras el resto de Cuadrillas 'ya estaban en San Juan' poco después de las seis de la tarde, con el 'sí' de los vecinos, La Cruz y San Pedro tuvo que esperar hasta las siete de la tarde. Rodrigo Heras de Gregorio y María Heras de Gregorio son los alcaldes de barrio de esta Cuadrilla.

Curiosidades que en el primer caso dicen mucho y bien de las Cuadrillas y su adaptación a los nuevos formatos alimentarios de la fiesta, y circunstancias que no impidieron el normal desarrollo de este festejo que supone el pistoletazo de salida a las fiestas. El próximo festejo será el Desencajonamiento, el día 30 de mayo en Valonsadero.