En imágenes el Intercras 2026: Cientos de niños de los colegios rurales en una jornada de deporte

Los Colegios Rurales Agrupados participaron una jornada de educación y deporteMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La quinta edición de la ‘Jornada de deporte y convivencia’ reunió en Soria a cerca de 400 alumnos de Educación Infantil y Primaria procedentes de centros rurales de la provincia, junto con otros colegios de características similares. Participaron los CRA Campos de Gómara (Gómara), CRA El Jalón (Arcos de Jalón), CRA El Valle (Almarza), CRA La Ribera (Langa de Duero), CRA Pinares Altos (Vinuesa), CRA Pinar Sur (Casarejos), CRA Pinar Grande (Navaleno), CRA Río Izana (Quintana Redonda), CRA Tierras Altas (San Pedro Manrique), CRA Tierras de Berlanga (Berlanga de Duero), así como el CEIP Santo Cristo de las Maravillas (Duruelo) y el CEIP Manuela Peña (Covaleda). El encuentro tuvo como finalidad favorecer la convivencia entre alumnado de pequeñas localidades, ampliando círculo de socialización y fomentando valores vinculados al deporte.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de Los Pajaritos, en horario de mañana, donde los estudiantes participaron en distintas estaciones deportivas adaptadas a su edad, como atletismo, ultimate, floorball o voleibol inclusivo. La organización contó con la colaboración del Centro de Alto Rendimiento de Soria y de alumnado universitario del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como del Grado de Educación Infantil, que diseñó propuestas específicas para los más pequeños. En total, más de 170 universitarios aplicaron sus conocimientos en un entorno práctico y educativo.

Esta iniciativa se había preparado durante el curso dentro del programa formativo 2025/2026, impulsada por el CFIE de Soria junto al profesorado de los centros participantes, cuyo compromiso resultó clave. Además, se promovió un concurso de logotipos entre el alumnado, cuyo diseño ganador se utilizó en la difusión del evento. La jornada contó con el apoyo de entidades como el Ayuntamiento de Soria, Caja Rural de Soria, Folder y Nufri, y se consolidó como una experiencia enriquecedora que reforzó la cooperación educativa y el valor de una escuela rural activa, inclusiva y conectada con su entorno.