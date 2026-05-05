La Aemet prevé en Soria tormentas y mínimas cerca de la helada en una semana clave para el campo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Tiempo desapacible aunque no sorprendente en Soria para los primeros compases de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla tormentas puntuales, precipitaciones frecuentes aunque en un principio no muy fuertes y temperaturas mínimas que se quedarán cerca de la helada. Cuestiones todas ellas muy importantes para el campo soriano tanto en su vertiente cerealista como en la de frutales o más específicamente viñedos.

Para la tarde de este martes ya se espera alguna precipitación que puede ser en forma de tormenta, aunque los radares apuntan a que será mayoritariamente lluvia, cerca de la medianoche y sobre todo en la zona de Pinares. No obstante la zona de Zaragoza que limita con Soria está con dos avisos amarillos de la Aemet, por lluvia y por tormenta, que puntualmente podrían dejarse sentir al otro lado del límite administrativo.

El miércoles los visos de agua bajan pero las temperaturas mínimas de madrugada descienden, por ejemplo a 0 grados en Covaleda, San Pedro Manrique, Duruelo de la Sierra o Soria capital. Valores que, de bajar un poco más de lo previsto, pueden influir en la micología o los cultivos.

El jueves las previsiones de la Aemet para Soria pasan por tormentas, que pueden ocurrir tanto de mañana como de tarde. En un principio no se esperan grandes cantidades de precipitación, aunque en el caso de estos fenómenos es habitual que se actualicen conforme se acerque el momento. Las temperaturas mínimas ganarán unos cuatro grados mientras que las máximas serán similares a las de los últimos días, en el entorno de los 15 grados. Hasta ahora no hay avisos en Soria pero sí en el sur de La Rioja y la zona de Pinares de Burgos, con lo que si hubiese algo de 'movimiento' podría tocar tierra soriana.

Para el viernes el termómetro se espera un poco más templado, pero hay visos de lluvia tanto por la mañana como por la tarde. Se tratará sobre todo de chaparrones que dejarán algunos claros en un día típico de primavera, sin llegar a los 20 grados pero sí acercando los 18 a parte de la provincia.

El fin de semana será similar, con chubascos pero que por el momento no serán en forma de tormenta, mínimas en ligero ascenso y máximas sin llegar a la veintena de grados. El viento, del suroeste, sí se dejará sentir con alguna racha mediana. En todo caso, la cota de nieve para esta semana los días que aparece lo hace subiendo de 1.800 a 2.000-2.200 metros.