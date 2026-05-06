El proyecto de Soria que intenta recuperar miles de hectáreas de bosque abandonado

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Era necesario un proyecto como RECONECTA en Soria, uno de los programas forestales más ambiciosos puestos en marcha en los últimos tiempos en España. Es una iniciativa que trata de recuperar miles de hectáreas de bosque abandonado mediante la identificación de propietarios, la gestión sostenible de los montes y la creación de nuevas oportunidades económicas ligadas al medio rural.

RECONECTA centrará sus esfuerzos en las provincias de Cuenca, Teruel y, sobre todo, Soria, ya que esta última cuenta con una enorme superficie forestal y por la existencia de los llamados ‘montes de socios’, terrenos que comparten varios propietarios que, en muchos casos, llevan décadas sin una gestión activa.

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), junto a otras entidades como Fundación Global Nature, CITA Aragón y el Ayuntamiento de Cuenca son las encargadas de coordinar RECONECTA. Además, el plan cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro de los fondos europeos NextGenerationEU.

El gran problema de los montes abandonados

El reto del proyecto nace de una gran problemática nacional, y es que gran parte de los terrenos forestales privados en España están en situación de abandono, o simplemente no está demasiado clara su gestión. Según datos del proyecto, el 72% de los bosques nacionales son privados y solo una pequeña parte recibe una gestión adecuada.

Las consecuencias de esta gestión ineficiente son graves, ya que, por ejemplo, la acumulación de biomasa y maleza aumenta el riesgo de incendios forestales, sobre todo en verano. Además, favorece la pérdida de biodiversidad y complica la regeneración económica de los montes. En provincias como Soria, además, el éxodo rural y el progresivo envejecimiento de la población han provocado que, incluso, muchos propietarios ni siquiera tengan localizadas sus propiedades, o sepan cómo gestionarlas de manera correcta.

RECONECTA pretende actuar precisamente sobre ese problema. El proyecto prevé identificar a miles de propietarios forestales y fomentar que vuelvan a implicarse en la gestión de sus terrenos. La iniciativa contempla actuar sobre unas 8.550 hectáreas mediante diferentes planes de aprovechamiento forestal y restauración ambiental.

Del bosque a la bioeconomía rural

Por supuesto, lo medioambiental es prioritario, pero también el desarrollo económico del medio rural; por eso, el proyecto impulsa actividades vinculadas a la bioeconomía forestal, como el aprovechamiento de madera, biomasa, ganadería extensiva, apicultura o producción de trufa.

También se están promoviendo agrupaciones de propietarios y juntas gestoras para facilitar una administración conjunta de los terrenos. ASFOSO ya ha celebrado diferentes encuentros en pueblos sorianos para reactivar montes de socios y explicar fórmulas legales que permitan recuperar estos espacios abandonados.

El objetivo de RECONECTA, por lo tanto, tiene dos pilares básicos. El primero, conservar el patrimonio natural; el segundo, generar oportunidades que ayuden a fijar la población en zonas despobladas. RECONECTA tiene claro el poder que radica en la relación entre las personas y los bosques, algo clave para garantizar el futuro de muchos territorios rurales.

En una provincia como Soria, donde el bosque forma parte esencial del paisaje y de la economía tradicional, RECONECTA busca demostrar que la gestión forestal puede convertirse otra vez en una herramienta de desarrollo, empleo y protección ambiental.