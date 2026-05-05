Navaleno recoge firmas para evitar una tala de arbolado

Imagen del cartel informativo que marca el enclave en el que se prevé la tala de árboles.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los vecinos de Navaleno han iniciado una recogida de firmas a fin de buscar adhesiones para intentar paralizar la pretendida corta de pinos en las zonas próximas al casco urbano de la localidad.

La decisión se adoptó en la asamblea que se celebró el pasado fin de semana, según se ha comunicado en una nota de prensa.

Quienes se consideran afectados por estas medidas, exigen que se cumpla la ordenación en vigor, que fue redactada por el ingeniero Pablo Sabín, actual director de Cesefor, para un periodo que engloba el actual ejercicio; al considerar que se está vulnerando la planificación establecida en este documento, ya que se establece un máximo de un 15% en talas en todo el rodal 33, y ahora se está planteando una corta del 30% sólo en una parte del rodal, que ocupa el entorno del casco urbano.

Los asistentes recuerdan que, en casos como los últimos incendios en las áreas de Navalcubillo y Valdelahierba, la respuesta responsable de la población es un punto fuerte en el compromiso de los vecinos con su entorno forestal y recreativo, lejos de significar la necesidad de cortar pinos para proteger a la población de los incendios posibles.

En la sesión del sábado 2 se acordó la elaboración de un texto que argumente las razones que llevan a la recogida de las rúbricas. Piden a la Administración responsable del marcaje de los pinos que se tenga en cuenta la opinión de los propietarios de los montes, y que se pueda hacer valer el derecho a estar informados sobre las acciones que se acometen en el monte.

Los asistentes reclaman el apoyo de la corporación municipal, y que se pronuncien sus integrantes en contra de una medida que pone en riesgo la zona recreativa más utilizada por los residentes y visitantes en la población para paseos, esparcimientos, competiciones deportivas y otros usos del entorno.

Los vecinos que han mostrado el malestar por esta pretendida corta, valoran positivamente la convocatoria de un pleno extraordinario en el Consistorio para abordar el problema, y creen que desde el equipo de gobierno municipal se debería escuchar el clamor por no acometer esta incomprendida acción.

En la reunión del 2 de mayo, se dio lectura al informe remitido por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, a través del Servicio de Medio Ambiente, y donde se expresa que el rodal sobre el que se va a actuar, el 33 del monte nº 84 de UP, «es una de las zonas más vulnerables del monte frente a los incendios forestales, tanto por el riesgo que entraña el uso intensivo de que es objeto, como por el alto valor de los bienes a proteger en su entorno, vidas humanas y propiedades».

El informe detalla que «en el Plan de Cortas se proyectaba, de manera orientativa para el año 2020, el aprovechamiento de 3.798 metros cúbicos en el recorrido de las 79,07 hectáreas arboladas del anillo verde, no habiéndose ejecutado nada todavía.

La densidad de corta prevista era de 48,03 metros cúbicos/hectárea y se han marcado exactamente 48,59 metros cúbicos/hectárea ajustándose a lo estipulado».

Entre las propuestas que salieron del encuentro estaba la de buscar el informe de un ingeniero forestal que avalara el incumplimiento de la ordenación prevista y recabar el apoyo de otros grupos o colectivos en pueblos forestales que pudieran estar afectados por las medidas.