Un pueblo de Soria registra una helada de -3,9 grados y congela mayo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advertía en sus previsiones que las temperaturas mínimas iban a rondar la helada y se ha cumplido, incluso con creces en algún punto. De hecho una estación -no automática- del ente nacional en un pueblo de Soria ha llegado a registrar -2,7 grados en el termómetro a cubierto y -3,9 grados en el exterior. Datos que no llamarían la atención en febrero pero que en mayo, aunque tampoco es tan raro en la provincia, deja un frío llamativo.

Espejo de Tera amaneció con escarcha y temperaturas bajo cero según señala el responsable de su estación, José Luis Valer, quien además capturó en imágenes el hielo sobre la vegetación. "Tras unos días de copiosas lluvias ayer (por este martes) entró aire más fresco y seco con una máxima de 13,9. Esta mañana el termómetro ha bajado hasta -2,7 en el termómetro protegido y -3,9 en el exterior", señalaba. Como 'hombre precavido vale por dos' confesaba no haber plantado todavía el huerto, que "sé que es una zona muy traicionera".

No fue el único pueblo de Soria congelado. Entre las estaciones automáticas de la Aemet la de La Póveda-Barriomartín cayó hasta los -0,8 grados. No le valió para situarse entre los 10 puntos más fríos de España por poco, pero sí entró en cuarta posición entre los más gélidos de Castilla y León.

A partir de este miércoles se espera una subida de las temperaturas mínimas por parte de la Aemet que debería evitar o al menos mitigar bastante estas heladas. Por el momento en el que ocurren pueden afectar al campo tanto en huertas como en frutales, vides o parcelas de cultivo. Las temperaturas cálidas unidas a las lluvias habían hecho brotar a numerosas especies que se han llevado un revés con estas cifras.