Losán paga la nómina de diciembre a la plantilla pero debe cuatro sueldos y una extra

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

A última hora y contra pronóstico, el grupo Losán logró 30 días de respiro para poder seguir negociando y perfilando el plan de viabilidad que debe presentar en el Juzgado Mercantil de Galicia para dar esquinazo al concurso de acreedores que lleva tiempo sobrevolando sobre la factoría maderera que acumula deudas millonarias. Un error notarial propició esta prórroga. A pesar de ello y de que la liquidez de la compañía está en entredicho, los trabajadores han cobrado esta semana la nómina de diciembre de 2025 por lo que siguen pendientes todavía las nominas de enero, febrero, marzo y abril además de media nómina de marzo a mayores que tienen por convenio. Es decir, la empresa todavía adeuda cuatro sueldos y medio a la plantilla.

De forma paralela a la prórroga concedida para seguir diseñando el plan de reestructuración, también se ha prorrogado el permiso retribuido a la plantilla que estará en vigor hasta el 31 del presente mes.

Desde CGT, Eduardo Gallego, no son muy optimistas con el final del proceso: «De momento únicamente es una prórroga. La empresa debe todavía cuatro meses y medio a la plantilla. En la planta de Soria apenas queda personal. Se debe dinero a la Seguridad Social, a proveedores... Se deben las indemnizaciones... La prórroga significa un mes más de agonía para acabar, ojalá nos equivoquemos, en concurso de acreedores». Así las cosas desde el sindicato no auguran un buen final a la empresa con sede en La Coruña (Galicia) y que cuenta también con centros de producción en Soria, Zamora y Cuenca.

Por su parte, Pablo Soria, secretario general de UGT-FICA de Soria, confirmó el cobro de la nómina de diciembre asegurando que el objetivo de la empresa era dejar zanjados los pagos de 2025. A pesar de ello, la prórroga otorgada ahora «es alargar la preocupación y el nerviosismo de las familias».

La empresa en julio de 2024 ya presentó un plan para reestructurar toda su deuda, que ya entonces se cifraba en unos 200 millones de euros. Han pasado casi dos años y la situación en vez de mejorar ha empeorado. El proceso de reestructuración lo inició la compañía en febrero de 2024 debido a los problemas planteados por el pool bancario en la financiación de sus operaciones a corto plazo.

Losán se situaba hasta entonces como una de las compañías de referencia especializada en la fabricación y comercialización de materiales derivados de la madera. Fundada en 1964 en la localidad de Curtis (La Coruña), en 2022 alcanzó una facturación de 345 millones de euros.

Poco después comenzaron sus problemas económicos que han llevado a la factoría a solicitar amparo por parte de la Xunta y de la Junta de Castilla y León que aportó dos millones de euros en 2025 para intentar paliar este escenario mientras la firma negociaba con los bancos, sus principales acreedores a los que solicitó una quita del 50% y pagar el resto de deuda hasta 2031.