El barco turístico de Soria llegará a tiempo para acogerse a los fondos europeos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El barco turístico que surcará el río Duero desde Soria a Los Rábanos estará construido «sí o sí» antes del 30 de junio para cumplir los plazos previstos y garantizar los fondos europeos que financian el proyecto. Así lo indicó este miércoles la concejala de Turismo del Ayuntamiento, Yolanda Santos que puntualizó que el astillero gallego Zyon «trabaja 24-7» para garantizar la fabricación de la embarcación dentro de los tiempos previstos asegurando que «van a empezar a llegar ya las primeras certificaciones de la construcción de la embarcación».

De forma paralela a la construcción del barco turístico el Ayuntamiento «trabaja en el contrato de gestión del servicio, que incluirá no solo la explotación turística de la embarcación, sino también requisitos medioambientales y divulgativos».

Y es que, puntualizó que el objetivo municipal pasa por incorporar guías especializados que expliquen durante el recorrido los valores naturales del entorno del Duero, las aves protegidas y la geología de la zona. «Queremos poner en valor el espacio natural protegido», afirmó. El barco del Duero se configura como un recurso turístico de primer orden para la capital soriana.

Santos aseguró que a la hora de lanzar este proyecto «tuvimos que hacer un estudio de navegabilidad para ver qué tipo de barco podíamos tener así como un informe de qué tipo de barco podía llegar hasta aquí y, lo más importante, dónde realizar la botadura» que corre a cargo del astillero que lo fabrica.

El barco tiene 15 metros de eslora y, de cara a su traslado por carretera, no contemplan dificultades ya que «es bastante más pequeño que un ala de aerogenerador». En su opinión, «es más complicado el hecho de, una vez que llegue a la zona del río, meterlo al agua que traerlo por carretera».

La botadura se realizará, si no hay cambios de última hora, en la zona del Soto Playa, en torno a la senda de los pescadores. Pero la edil añadió que la dificultad «es una cuestión más de logística, ya que tampoco tiene mucho peso. Es más el cuidado de cómo dejarlo, de que pueda entrar la grúa y que sea una zona navegable». Respecto al recorrido, «el barco va ir desde un poquito antes de la pasarela hasta el embalse de Los Rábanos y luego volver».

Por otra parte, la titular de Turismo del Consistorio incidió en que el Ayuntamiento ultima la licitación del pantalán necesario para el funcionamiento del servicio. El proyecto, explicó, «incluye no solo la plataforma de embarque de madera, sino también toda la infraestructura eléctrica necesaria para la recarga de la embarcación, que será cien por cien eléctrica y contará además con placas solares».

En este sentido, Santos señaló que la tramitación del contrato se retrasó debido a la necesidad de resolver cuestiones administrativas relacionadas con la afección de una finca por el tendido eléctrico necesario para alimentar el sistema de carga.

Por último, en cuanto al precio del servicio, Santos indicó que se manejan tarifas similares a las existentes en otros puntos de España, con importes de entre 5 y 15 euros por trayecto calificando los precios como «muy asumibles».