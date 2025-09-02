El barco del Duero en Soria ya tiene 16 nombres finalistas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El barco turístico del Duero en Soria aún no ha tocado sus aguas pero ya ha iniciado los trámites para su bautismo. El Ayuntamiento de Soria ha cerrado el proceso inicial de participación ciudadana y ya hay 16 posibles nombres seleccionados. Alusiones a la poesía del entorno, al propio río, a San Saturio o ecos de Numancia protagonizan el listado.

El proceso abierto en Instagram con el hashtag #BarcoDueroSoria y la mención a @ayuntamientodesoria ha dejado ideas, pero también el argumento que los participantes han presentado para defender sus propuestas.

Las 16 propuestas iniciales son:

El bote de las ánimas.

Rayo de luna.

Torremo.

La Saturia.

Arévaco.

Ballesta.

Caminante.

Epona.

Estela del Duero.

Machaleo.

Arco de ballesta.

Saturio.

Raitán.

Inturio.

Dueronauta.

Navegante.

El Consistorio trasladará ahora todas estas ideas para su valoración. Posteriormente, se irán definiendo nuevas fases y vías de participación que permitirán seguir implicando a los vecinos y vecinas en la elección final de este nuevo recurso turístico.

Para agradecer todas las sugerencias y al no haber un nombre definitivo, el Ayuntamiento entregará a los participantes seleccionados una doble entrada para el teatro, que podrán canjear para la obra de su elección de la nueva campaña otoño-invierno.

Con esta iniciativa se refuerza el compromiso municipal con la participación ciudadana en la puesta en marcha de nuevos proyectos que dinamizan la vida cultural y turística de Soria.