El Ayuntamiento de Soria contrata a un inspector naval por las certificaciones del barco turístico

Soria es una capital ‘de secano’, de manera que su experiencia con los barcos es nula. No hay precedentes de una embarcación turística como la que ha adjudicado el Ayuntamiento y para emitir las certificaciones a medida que se va construyendo no hay experiencia. Por ello el Consistorio ha contratado a un inspector naval, expuso la concejala de Turismo, Yolanda Santos, para colaborar con los técnicos y revisar los documentos que va remitiendo el astillero. Y es que todo es nuevo en la andadura de un barco que realizará un servicio turístico desde la altura de San Saturio hasta el embalse de Los Rábanos. La previsión es que en verano esté disponible.

De momento, la firma gallega Zyon tiene avanzada la estructura y este mismo mes tendrá finalizado el casco y la cubierta, refirió Santos sobre la base de la información recibida. «Ha sido un proyecto complicado», explicó la responsable municipal de Turismo, teniendo en cuenta las «muchas derivadas» que ha habido que tener en cuenta y que no hay tantas embarcaciones fluviales por completo eléctricas.

Según el pliego, el sistema de propulsión contará con dos motores eléctricos, situados a popa, que accionen, en caso de ser necesario a través de un reductor, dos líneas de ejes con una hélice de palas fijas en cada línea, alimentados, al menos, por dos grupos de baterías.

El buque es de tipo catamarán, de doble casco, que dependiendo de la temporada realizará dos o tres viajes diarios. Construido en acero naval, dispone de 60 plazas a las que se suman dos espacios para personas en silla de ruedas y otros dos en el puesto de mando. El catamarán se considera un tipo de embarcación más estable y que requiere menos fuerza motriz que los monocascos. Según las determinaciones del pliego, tendrá al menos una autonomía de cinco horas de navegación a una velocidad normal de explotación y de servicio de seis nudos de velocidad media, determina el pliego.

Por otra parte, la concejala de Turismo refirió cómo se encuentran los trabajos de la nueva Ordenanza de terrazas y veladores. «Se está trabajando a nivel técnico» sobre el documento, incorporando aportaciones de la Cámara de Comercio y de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur). Se trata ahora de la «concreción técnica y jurídica de la Ordenanza, que combina aspectos de convivencia, dinamización económica y uso del espacio público. Una vez esté el borrador más avanzado, el Ayuntamiento volverá a reunirse con el sector de la hostelería. Santos recalcó que existe un diálogo fluido con la Agrupación, últimamente más ligado al eclipse y la infraestructura para verlo.