El TSJ revoca la sentencia de la Audiencia de Soria y absuelve al acusado de dar un puñetazo al exalcalde

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que condenó a un hombre por agredir al exalcalde de Soria, Carlos Martínez.

La Audiencia Provincial de Soria le condenó a una pena de un año y tres meses de cárcel por pegar un puñetazo en un bar al entonces alcalde, el 11 de junio de 2023, la noche del Lavalenguas.

Ahora, el Tribunal absuelve al acusado de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones leves al considerar, en aplicación del principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), que no existe prueba suficiente que permita atribuir con la certeza exigida la autoría de los hechos al acusado.

En este sentido, la Sala subraya que existen contradicciones en las declaraciones testificales y no hay una identificación concluyente del autor de la agresión.

En consecuencia, el TSJCyL dicta una nueva sentencia absolutoria y acuerda no imponer las costas procesales en ninguna de las dos instancias.

La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

(Seguirá ampliación)