National Geographic, fascinada por los últimos hallazgos en los Arcos de San Juan de Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

National Geographic vuelve a mirar a Soria y esta vez no es por sus destinos de turismo de naturaleza o su gastronomía. La publicación recoge los últimos hallazgos arqueológicos en el claustro del monasterio de San Juan de Duero, con tumbas anteriores a los propios arcos "y evidencias de un saqueo", tal y como recogió Heraldo-Diario de Soria. El artículo, de Lidia G. Merenciano, recoge algunos de los detalles más llamativos de los trabajos de investigación realizados en 2025 desde el Instituto Cultural de España, perteneciente al Ministerio de Cultura.

Las dos fases de las excavaciones «para su conservación y protección a largo plazo» dejaron algunos detalles interesantes que han llamado la atención de la publicación. Así, recuerda que "han permitido documentar enterramientos anteriores a la construcción del claustro medieval y descubrir indicios de un expolio ocurrido a comienzos del siglo XIX, en plena Guerra de la Independencia".

Los trabajos se realizaron con tecnologías punteras como fotogrametría mediante drones o análisis avanzados de materiales, pero también con excavaciones arqueológicas muy localizadas para conocer el estado de este bien patrimonial. "Uno de los hallazgos más relevantes apareció en la arquería occidental, donde se localizaron varias tumbas bajo y junto a la cimentación del claustro. Algunas de ellas habían sido parcialmente seccionadas por la propia zanja de cimentación medieval", señala Merenciano para National Geographic, lo cual evidencia que los Arcos son posteriores a algunos enterramientos.

"El propio ministerio de Cultura confirmaba ayer", señala la publicación este jueves, "el inicio de los trabajos que, como ya había adelantado este medio, estaba marcado para la última semana de agosto". La cercanía al Duero es su gloria y su condena. El nivel freático e inundaciones como las que en febrero de este 2026 obligaron a cerrar temporalmente el enclave deterioran lentamente un bien del siglo XII.

Pero el agua no es el único 'enemigo' de uno de los enclaves más turísticos de Soria. "En el centro del mismo claustro, los arqueólogos identificaron un hoyo de expolio vinculado a la alteración de una tumba principal. La datación indirecta ha sido posible gracias a la aparición de monedas de José Bonaparte y Carlos III entre los rellenos removidos, lo que sitúa el saqueo a comienzos del siglo XIX. Los investigadores consideran posible que la tumba estuviera señalizada con algún elemento monumental desaparecido posteriormente".

¿Qué nuevos secretos desvelarán los Arcos de San Juan de Duero? ¿Qué se puede hacer para conservarlo? ¿Qué historias oculta todavía un claustro único en el mundo? Algunas de las respuestas irán llegando en los próximos meses y años dentro de una estrategia conjunta para salvar la memoria y la estampa de un icono de Soria.