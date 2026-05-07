Raúl de la Hoz recibe en Bruselas a estudiantes de El Burgo y reivindica la importancia de acercar Europa a los jóvenes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El eurodiputado del Partido Popular Raúl de la Hoz recibió en el Parlamento Europeo de Bruselas a un grupo de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Santa Catalina de El Burgo de Osma participantes en un proyecto de intercambio educativo europeo junto a estudiantes alemanes.

La visita se enmarca en la iniciativa ‘Europa – experimentar la diversidad y descubrir lo que nos une’, un programa dirigido a estudiantes de 14 años cuyo objetivo es fomentar el conocimiento de otras culturas, reforzar el aprendizaje de idiomas y acercar el proyecto europeo a los jóvenes.

Durante el encuentro, los alumnos pudieron conocer el funcionamiento del Parlamento Europeo, el proceso de toma de decisiones y el trabajo desarrollado por las instituciones comunitarias. Además, mantuvieron un encuentro con Raúl de la Hoz, a quien trasladaron preguntas sobre su actividad diaria como eurodiputado, el papel de la Unión Europea y los principales retos a los que se enfrenta.

El eurodiputado destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el sentimiento europeo entre las nuevas generaciones y acercar las instituciones comunitarias a los jóvenes de Castilla y León. “Europa se construye también desde el intercambio, el conocimiento mutuo y las oportunidades que ofrecemos a los jóvenes para conocer otras realidades y participar en un proyecto común”, señaló.

Asimismo, de la Hoz subrayó el valor de programas europeos vinculados a la movilidad y la formación, como Erasmus+, al considerar que permiten ampliar horizontes académicos y personales y reforzar la conexión entre ciudadanos de distintos países, recoge Ical.

Finalmente, animó a los estudiantes a continuar participando en iniciativas de intercambio educativo y a aprovechar las oportunidades que ofrece la Unión Europea en ámbitos como la educación, la formación y la movilidad internacional.