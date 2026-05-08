Un joven herido al salirse de la autovía en Coscurita

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un joven ha resultado herido leve en un accidente de tráfico en la autovía A-15 en la provincia de Soria. Según traslada el 112 de Castilla y León, el suceso ha consistido en una salida de la vía en el término municipal de Coscurita.

Según señala esta misma fuente, el aviso se ha recibido a las 15.36 horas de este viernes en el kilómetro 35 de la citada autovía en sentido Madrid. Se solicitaba asistencia sanitaria para un joven de unos 25 años, en un principio con lesiones leves.

Desde el 112 de Castilla y León se ha pasado notificación del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al Sacyl.