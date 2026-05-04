Accidente de tráfico de un camión en Langa con fuga del depósito

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en Langa de Duero ha dejado un camión volcado. Al parecer, a consecuencia del siniestro estaba perdiendo gasóleo de su depósito. Por suerte las primeras informaciones del 112 de Castilla y León apuntaban a que el conductor parecía haber resultado ileso.

Los hechos han tenido lugar a las 16.09 horas de este lunes en el kilómetro 245 de la N-122, cuando el camión ha sufrido un vuelco. Tras recibir el aviso, el 112 lo ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria así como a los Bomberos de la Diputación de Soria, dado que estaba saliendo combustible del depósito del vehículo.

También se ha trasladado una ambulancia del Sacyl como medida de precaución aunque en un principio el conductor afectado estaba en buen estado. A las 17.30 horas el mapa de información en directo de la Dirección General de Tráfico (DGT) no reflejaba complicaciones en la citada N-122 en esta zona.