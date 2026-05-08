La tecnología antifrío que llevó el viejo teleclub de un pueblo de Soria hasta los grandes premios europeos de arquitectura

El Teleclub de Noviercas pasó de albergar la primera televisión del pueblo a entrar en el circuito europeo de la arquitectura contemporánea.BIZNA ESTUDIO

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo en el que medio pueblo se reunía en el Teleclub de Noviercas para ver la televisión. Literalmente. El primer aparato llegó en 1970 y aquel acontecimiento fue tan extraordinario para este pequeño municipio soriano de la comarca del Moncayo que hizo falta construir un lugar específico para compartirlo. Era una nueva forma de estar juntos.

Más de medio siglo después, ese mismo teleclub ha terminado apareciendo en publicaciones especializadas de arquitectura contemporánea, acumulando premios nacionales y entrando en las nominaciones de algunos de los reconocimientos más importantes de Europa. Y lo más curioso es que sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía entonces: reunir vecinos.

Noviercas ronda los 150 habitantes. O menos, dependiendo de la época del año. Pero hay una cosa que no cambia: gran parte de la vida del municipio sigue pasando por el teleclub.

Durante una entrevista en Onda Cero, el arquitecto Pedro Torres, cofundador de Bizna estudio junto a Rocío García, explicó hasta qué punto este edificio funciona como una extensión de la vida doméstica y social del pueblo: «Es el lugar donde está el único bar, donde se distribuye el pan, donde se juegan las cartas, donde se recibe el correo, el periódico, el wifi, incluso el banco se enchufa una vez por semana».

Porque el Teleclub Bécquer de Noviercas no se diseñó para convertirse en una postal ni en un icono turístico. Se diseñó para seguir siendo útil.

El Teleclub de Noviercas, ganador de un premio Cemex gracias al diseño de Rocío García y Pedro Torres. BIZNA ESTUDIO

La arquitectura que entendió el frío, el viento y las partidas de cartas

En 2016, el Ayuntamiento convocó un concurso para reformar el antiguo centro social Gustavo Adolfo Bécquer. Se presentaron 16 propuestas y ganó una idea firmada por Bizna estudio bajo un lema que ya resumía toda la estrategia del proyecto: «Colchones térmicos Tele Club».

Noviercas está situado a más de mil metros de altitud y convive con inviernos muy duros, nevadas frecuentes y el constante cierzo del Moncayo. Frente a eso, los arquitectos apostaron por una solución tan sencilla como inteligente: cerrar el edificio hacia el norte para protegerlo del viento y abrirlo completamente hacia el sur para captar radiación solar.

Bizna estudio diseñó el Teleclub de Noviercas para dialogar con la arquitectura popular del municipio y funcionar como extensión natural de la plaza.BIZNA ESTUDIO

Los llamados colchones térmicos funcionan como espacios intermedios que almacenan calor durante el invierno y ayudan a evitar el sobrecalentamiento en verano. Además, permiten prolongar la actividad hacia el exterior cuando llega el buen tiempo.

En Onda Cero, Rocío García explicaba que estos espacios «actúan como reguladores térmicos» y al mismo tiempo amplían el uso social del edificio. La arquitectura aquí no busca impresionar. Busca que la gente esté cómoda.

La reforma apostó por espacios abiertos y versátiles capaces de acoger desde reuniones vecinales hasta comidas populares y celebraciones.BIZNA ESTUDIO

La mejor arquitectura no siempre nace en las ciudades

La reforma fue finalista en los Premios FAD 2020, seleccionada en la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), obtuvo el Premio MATCOAM de Sostenibilidad, el Premio Obras CEMEX Internacional en la categoría Espacio Colectivo y una mención especial en los premios Hispalyt. Además, el proyecto fue nominado al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (Premio Mies van der Rohe 2022), uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector.

La combinación de ladrillo, vidrio y teja permite que el nuevo teleclub conviva con el patrimonio histórico y la vida cotidiana del pueblo.BIZNA ESTUDIO

En Francia, el jurado de los Premios AMO 2020-21 lo reconoció incluso como «mejor catalizador urbano», una definición especialmente precisa para un edificio que sigue funcionando como el gran punto de encuentro de Noviercas.

Pero quizá el reconocimiento más importante no aparece en ningún jurado. Está en que el teleclub sigue lleno. Sigue habiendo cafés por la mañana, conversaciones después de comer y vecinos que pasan simplemente porque siempre han pasado por allí. La Asociación Cultural Nueva Elevada lo resumía hace poco en redes sociales recordando «…la tradición de comer las uvas todos juntos en el Teleclub… pues está muy chula».