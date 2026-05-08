Cuándo y dónde disfrutar de las joyas de 'Soria en Vespa' este fin de semana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Llega 'Soria en Vespa', la cita para los amantes de la icónica moto italiana (y con mucha raíz en España) que cumple ya sus 80 años de pistonadas. Decenas de aficionados y Vespas de toda España recorrerán la provincia con el singular sonido de sus motores y el inconfundible aroma de las dos tiempos. Para disfrutarlas, hay momentos de exposición en la capital y momentos de paso y parada en varios pueblos de Soria.

El encuentro que comienza este viernes y llega al domingo servirá, además, como homenaje a aquellos sorianos usuarios y pioneros de la moto Vespa que, ya en 1957, fundaron el Vespa Club de Soria, para el disfrute de aquellas motos. Nacidas en 1946 del ingenio (y el 'aprovechamiento' tras la II Guerra Mundial) de Corradino D'Ascanio y con el impulso de Enrico Piaggio, en 1953 comenzaron a fabricarse bajo licencia en España, motorizando a generaciones.

Especialmente se quiere rendir tributo a una de aquellas pioneras a punto de cumplir 100 años, Carmen de la Mata Alarcón, mujer adelantada a su tiempo que hizo de la Vespa todo un emblema de modernidad y viajó en ella por toda España, incluida una Vuelta a España para Vespas.

Este es el programa de 'Soria en Vespa' para disfrutar de un auténtico icono mundial del motor:

Viernes 8 de mayo

18.00 horas: Acto de Homenaje a Carmen de la Mata Alarcón , pionera de las Vespas en Soria y miembro del Vespa Club de Soria fundado en 1957. Centro de Personas Mayores Gaya Nuño de Soria.

, pionera de las Vespas en Soria y miembro del Vespa Club de Soria fundado en 1957. Centro de Personas Mayores Gaya Nuño de Soria. 20.00 horas: Visita al Instituto Antonio Machado de Soria , monumental edificio del siglo XVIII, antiguo colegio de jesuitas, en el que impartieron clase Antonio Machado y Gerardo Diego. Se visitará el salón de actos (Salón Rojo) del siglo XIX, el aula del poeta, el histórico archivo y el curioso Museo de Ciencias Naturales.

, monumental edificio del siglo XVIII, antiguo colegio de jesuitas, en el que impartieron clase Antonio Machado y Gerardo Diego. Se visitará el salón de actos (Salón Rojo) del siglo XIX, el aula del poeta, el histórico archivo y el curioso Museo de Ciencias Naturales. 21.30 horas: Cena con especialidades sorianas en el restaurante Santo Domingo.

Sábado 9 de mayo

10.00-11.00 horas: Estacionamiento de las Vespas participantes en la Plaza Mayor de Soria . Al ser un espacio peatonal, el acceso se realiza por la c/ Sorovega. Entrega de dorsales.

. Al ser un espacio peatonal, el acceso se realiza por la c/ Sorovega. Entrega de dorsales. 11.00 horas: Salida dirección Almajano, Los Villares, La Rubia, Portelárbol, Matute de la Sierra, Casa Fuerte de San Gregorio, Rollamienta y Valdeavellano de Tera, Molinos de Razón, Sotillo del Rincón, El Royo, Derroñadas, Langosto, Hinojosa de la Sierra , y Garray .

, y . 13.30 horas: Estacionamiento en la Plaza Mayor de Garray y, a continuación, comida en el Restaurante Goyo.

y, a continuación, comida en el Restaurante Goyo. 17.00 horas: Visita guiada al histórico yacimiento arqueológico de Numancia .

. 18.30 horas: Vuelta a Soria por Velilla de la Sierra y entrada a la ciudad por el puente medieval sobre el río Duero . A continuación, tiempo libre para descansar en los hoteles elegidos por los participantes o para compras y paseos.

y entrada a la ciudad por el . A continuación, tiempo libre para descansar en los hoteles elegidos por los participantes o para compras y paseos. 22.00 horas: Cena en el Restaurante Cine Rex. A su término entrega de trofeos y tertulia vespista.

Domingo 10 de mayo