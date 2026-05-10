Sorteos
La Bonoloto deja otro premio en Soria, este de 29.000 euros en Merineros
Hubo cinco agraciados con premios de segunda categoría en toda España, uno de ellos sellado en el Bar Siglo XX de la capital con cinco aciertos y el complementario
Los juegos de azar siguen salpicando de premios a Soria y este sábado ha vuelto a traer buenas noticias para un afortunado. Un boleto de la Bonoloto sellado en el Bar Siglo XX de la capital (calle Merineros) ha dejado 28.992,07 euros. Como los premios por debajo de 40.000 euros están exentos de retención, el ganador los cobrará íntegros.
Provincia
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Heraldo-Diario de Soria
No ha habido acertantes de primera categoría (los seis números) pero sí cinco de segunda (cinco más el complementario) entre los que se cuenta el premio de Soria. La combinación ganadora ha estado formada por los números 12 , 13, 17, 19, 21 y 26, con el 24 como complementario y el 4 de reintegro.
Además del boleto sellado en el Bar Siglo XX de Soria también se ha repartido la misma cuantía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Arcahueja (León), Málaga y Carbonero el Mayor (Segovia), con lo cual la suerte ha sido especialmente propicia en Castilla y León.
No es la primera ocasión en la que el establecimiento deja un buen pellizco en sorteos de Loterías del Estados. En la Lotería de Navidad tanto de 2003 como de 2012, donde cayó un tercer premio, ya ha repartido miles de euros gracias a la suerte.