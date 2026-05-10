Evacuada a Soria una de las cuatro personas heridas en un accidente de tráfico en las Lagunas de Neila

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un grave accidente de tráfico ha dejado a cuatro personas heridas este domingo en la subida a las Lagunas de Neila, Burgos. Los heridos han sido evacuados tanto a la capital burgalesa como a Soria, que ha recibido a una de las mujeres afectadas tras un traslado en una UVI Móvil. El coche en el que viajaban ha sufrido un vuelco con una caída por un terraplén.

El centro de emergencias Castilla y León 112 ha recibido una llamada sobre las 13.40 horas que informaba del vuelco de un turismo en la carretera que sube a las Lagunas de Neila, entre las Lagunas de Neila y la Laguna de las Pardillas, en Neila (Burgos). Han resultado heridos los cuatro ocupantes, tres mujeres y un varón de entre 55 y 85 años aproximadamente que en el momento de la llamada no podían salir del vehículo, informa Ical.

La sala del 112 ha informado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los bomberos de Burgos quienes a su vez han movilizado personal dependiente de la Diputación provincial y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico y dos ambulancias soporte vital básico.

Durante el seguimiento del incidente, se ha comunicado que tres de los cuatro ocupantes habían salido por sus medios del vehículo. No obstante el coche ha caído por un terraplén y estaba en una zona boscosa, por lo que era posible requerir más medios para rescatar a las víctimas.

El 112 ha avisado, por tanto, al Centro Coordinador de Emergencias que movilizó el Grupo de rescate de la Junta de Castilla y León. Finalmente, los bomberos de Burgos han indicado que habían rescatado a la víctima del interior del vehículo, por lo que se ha anulado la activación de los rescatistas.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a los cuatro ocupantes, trasladando en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos a dos mujeres y un varón mientras que otra mujer ha sido evacuada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Soria.