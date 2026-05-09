Tres heridos en un accidente de tráfico en Noviercas con una persona atrapada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas en la tarde de este sábado en un accidente de tráfico en Noviercas. Según informa la central de emergencias 112 de Castilla y León, una de ellas se encontraba atrapada aunque consciente dentro del coche implicado en el siniestro.

Una llamada al 112 a las 18.48 horas informaba del suceso, consistente en el vuelco de un turismo en el kilómetro 18 de la CL-101, dentro del término municipal de Noviercas. Se advertía de que había tres personas heridas.

Concretamente las víctimas eran un hombre y una mujer "de unos 40 años" y otra mujer "de unos 70 años" que se encontraba consciente pero atrapada dentro del coche volcado.

Desde el 112 se ha pasado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a Emergencias Sanitarias del Sacyl y a los bomberos de la Diputación de Soria para que pudiesen excarcelar a la víctima atrapada.