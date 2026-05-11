Condé Nast Traveler señala a Soria como «ruta magnífica» entre torreznos, naturaleza y alta cocina Michelin

La Plaza Mayor de Soria forma parte del recorrido urbano que Condé Nast Traveler recomienda en su escapada de 48 horas por la provincia.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

«Soria existe (basta ya con la bromita) y te sorprenderá». Así presenta Condé Nast Traveler una escapada de 48 horas por la provincia soriana en la que la publicación especializada mezcla gastronomía, patrimonio y naturaleza a través de una ruta que pasa por Soria capital, San Saturio, Navaleno y el Cañón del Río Lobos.

La revista propone descubrir una ciudad que «aún conserva el encanto rural y familiar de las capitales pequeñas a las que uno no llega por casualidad». Y añade una frase que resume perfectamente el espíritu del viaje: «Soria es de esas a las que uno elige ir».

Condé Nast Traveler destaca los torreznos y el ambiente del centro de Soria

El recorrido arranca en el centro de la ciudad, bajando por la calle El Collado hasta la Plaza Mayor. Allí, Condé Nast Traveler recomienda parar en el Mesón Castellano para probar sus «torreznos del alma», que define como «puede que los mejores que vayas a probar».

Plato de torreznos listo para ser degustadoMARIO TEJEDOR

La ruta continúa por la Plaza de San Clemente, conocida como El Tubo, y termina junto al Instituto Antonio Machado con una parada en El Portillo para degustar «una deliciosa tosta de foie».

La publicación también recomienda cerrar la noche en The Red Lion, en el paseo del Espolón, un pub con «tres plantas de ambiente moderno y animado con vistas a la Alameda de Cervantes», a la que define además como «el Central Park de Soria».

San Saturio y el Duero protagonizan la ruta más reconocible de Soria

Al día siguiente, Condé Nast Traveler plantea un recorrido por algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La ruta pasa por la Iglesia de Santo Domingo, la Concatedral de San Pedro y el Monasterio de San Juan de Duero antes de llegar hasta Ermita de San Saturio.

Iglesia de Santo Domingo, con las hermanas clarisas al fondo.HDS

Espectacular claustro de la Concatedral de San Pedro, otro bien monitorizado.MARIO TEJEDOR

Un monumento cargado de magiaMARIO TEJEDOR

Sobre este enclave junto al río, la revista asegura que «desde la lejanía, te hechizará su enclave paisajístico» y anima a completar el paseo junto al Duero hasta llegar a la ermita «enclavada en las rocas».

Condé Nast Traveler incluso recomienda preparar la cámara porque el visitante querrá «instagramear el que puede que sea el lugar más bello que posee la ciudad».

Baluarte y La Lobita sitúan a Soria en la ruta Michelin de Condé Nast Traveler

La escapada gastronómica incluye dos paradas Michelin. La primera es Baluarte, el restaurante del chef Óscar García Marina, del que la publicación recuerda que recibió su primera estrella Michelin «gracias a sus 8 años de constante trabajo en este rincón soriano».

La segunda parada llega ya en Navaleno, donde aparece La Lobita. Condé Nast Traveler define el establecimiento como «un restaurante familiar de referencia en la zona» en el que «han elevado la micología característica de la zona a la categoría de arte».

La revista destaca además el trabajo de Elena Lucas y recuerda que el restaurante mantiene su estrella Michelin desde 2014 gracias a sus platos de autor y a sus menús degustación basados en las setas.

El Cañón del Río Lobos cierra la escapada natural recomendada por Condé Nast Traveler

Cañón del Río Lobos aparece descrito por Condé Nast Traveler como «un parque natural cuyo protagonista es un profundo cañón calizo formado por la erosión del río».

Dos corredores en plena subida de la Arganza Trail-Cañón del Río LobosARGANZA TRAIL

La publicación recomienda recorrer alguna de las rutas del parque o simplemente detenerse a admirar «su majestuosidad» y «avistar algún buitre leonado volando cerca de ti».

Parque Natural Cañón del Río LobosTurismo Castilla y León

Antes de despedirse, la revista insiste en que esta escapada «no es la única» que ofrece la provincia y recuerda que Soria cuenta con «decenas de actividades y espacios naturales idóneos para vivir un fin de semana perfecto».

Y deja también una última recomendación para el viaje de vuelta: llevarse «paté de Malvasía y mantequilla de Soria» para recordar que, como apunta Condé Nast Traveler, «siempre que puedas… debes volver».