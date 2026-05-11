La crisis de Oriente Medio frena la recaudación tributaria en marzo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las medidas aprobadas por el Gobierno central para paliar las consecuencias de la crisis de Oriente Medio han contribuido a frenar la recaudación tributaria durante el primer trimestre de 2026 en Soria, con unos ingresos que en marzo rompieron la tendencia ascendente de los últimos años y caen un 1,6% con respecto a hace un año, con 10,7 millones de euros en impuestos al Estado en el tercer mes de 2026. A modo de comparativa, en marzo del año pasado aumentó un 16,4% con respecto al mismo mes de 2024.

De hecho, según los datos de la Delegación Provincial de Hacienda, en marzo han caído los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un 4% y se quedó en 5,59 millones de euros de recaudación, y el de Sociedades, en 254.000 euros y que experimentó un 23,7% de merma. El IVA, pese al plan del Ejecutivo central de bajar el tipo en algunos productos como el gasóleo o la electricidad, ha aumentado un 1,3% hasta alcanzar los 4,81 millones de euros. El año pasado en este mismo mes el IVA creció un 6,5%, pero llama más la atención el IRPF, que registraba un incremento del 22,5%, así como el de Sociedades, que escalaba un 94,7%.

No obstante, la presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria (CEAT Soria), Mercedes Ciria Berzosa, le resta importancia a esta merma porque sostiene que no es extraño que en el primer trimestre del año se contraiga la economía. «Al final, tras el desmedido consumo navideño, la realidad es que enero aún supone un gasto adicional con las rebajas por ciertos artículos, pero febrero y marzo suelen ser meses bastante regulares y complicados para el conjunto de los negocios más habituales. Al final supone una menor recaudación vía tipo impositivo del IVA porque es el que se grava directamente sobre los bienes y sobre el consumo. Es una tendencia que se produce todos los años y que este año con la situación en Irán se ha visto reforzada».

Con respecto al impuesto de Sociedades, explica que la recaudación que se visualiza ahora mismo se corresponde con las grandes empresas, no con las pequeñas y medianas empresas. «Tenemos que esperar la recaudación de abril, en la que ya tenemos los ingresos del primer trimestre del grueso de las pymes y entonces podremos tener una información mucho más amplia».

Esta economista y consultora reconoce que «la inestabilidad geopolítica se traslada a muchos otros bienes, como la alimentación». A su juicio, «evidentemente la guerra en Irán está provocando un descenso en ciertos consumos. Tuvimos un incremento en el precio del combustible que con las medidas del Gobierno se vio reducido, pero también hemos visto las cifras estratosféricas de beneficios de compañías de combustible, cuando es un bien básico tanto a nivel industrial como a nivel personal».

Sin olvidar, añadió Ciria, que «tenemos un mercado muy convulso con los aranceles de Trump, y las idas y venidas con los tipos impositivos que han hecho que el mercado no esté estable». La realidad, a su juicio, es que son meses complicados para muchos sectores. Sin embargo, está convencida de que «el consumo no está en horas bajas». Y la prueba es que se ha registrado un importante aumento del transporte de productos por carretera. «El mercado está sufriendo por esta situación, pero seguimos con una economía que quiere tirar hacia adelante».