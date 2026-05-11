Un herido al quedar atrapado tras una colisión entre un turismo y un camión en Golmayo

Un herido tras un accidente entre un turismo y un camión a la altura de Golmayo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este domingo en una colisión entre un turismo y un camión registrada en la carretera N-122, a la altura del término municipal de Golmayo.

El accidente se produjo a las 20.59 horas en el kilómetro 161 de la citada vía, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. El alertante solicitó asistencia para el conductor del turismo, que se encontraba consciente, aunque no podía abandonar el vehículo debido a que las puertas no se abrían tras el impacto.

La sala de operaciones del 112 avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar del siniestro.

Los bomberos rescataron al conductor atrapado en el interior del turismo y, posteriormente, fue trasladado al Hospital Santa Bárbara de Soria para recibir asistencia sanitaria.