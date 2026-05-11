La Junta licita por 11,7 millones las obras de modernización del Centro de Tratamiento de Residuos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la contratación de proyecto de ejecución y obras de modernización en el Centro de tratamiento de residuos urbanos (CTR) de Soria, ubicado en el municipio de Golmayo, por un importe 11.698.469 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 17 meses.

La financiación del proyecto es asumida por el Consorcio para la Gestión del Servicio de Tratamiento y Reciclado de Residuos Urbanos en la provincia de Soria.

El material a tratar en la nueva instalación resultante del CTR de Golmayo será fracción de envases recogidos selectivamente (EELL, contenedor amarillo) y fracción resto (contenedor gris). La capacidad de diseño estimada en el proyecto asciende a 30 toneladas a la hora respecto a fracción resto y de 3 toneladas a la hora en fracción EELL, según informó la Junta en un comunicado. El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez, ya avanzó la semana pasada que se produciría la licitación.

Dentro del encargo realizado por el Consorcio para la Gestión del Servicio de Tratamiento y Reciclado de Residuos Urbanos en la provincia de Soria a Somacyl empresa pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encuentra, entre otras actuaciones, este proyecto licitado, que contempla los trabajos necesarios para la construcción de una nueva línea para el tratamiento para las fracciones resto y envases ligeros (EELL) independientes de la línea de tratamiento de la fracción orgánica procedente de la recogida separada FORS, así como las modificaciones necesarias para su implantación.

Adicionalmente, y dentro del mismo encargo, se está realizando la adaptación al tratamiento de orgánica, y está pendiente el sellado de vasos y la maquinaria móvil.

Entre las actuaciones previstas en la presente licitación se incluyen el desmontaje de equipos existentes, la adaptación de redes, la ampliación de la nave y la ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, entre otras mejoras.

La nueva planta estará completamente automatizada y diseñada para maximizar la recuperación de materiales reciclables. El sistema funcionará mediante una línea de tratamiento compartida, operativa en diferentes turnos para procesar las distintas fracciones de residuos. Para ello, se habilitarán áreas diferenciadas de recepción de materiales, adaptadas a los flujos procedentes de la recogida municipal.

La instalación se ubicará en la nave donde actualmente se encuentran la prensa multiproducto y el área de almacenamiento de materiales recuperados.

Entre los equipos que integrarán la nueva planta destacan: un pulpo autónomo para la alimentación de residuos; un alimentador de placas metálicas; un abrebolsas; una cabina de triaje primario; un trómel de doble cuerpo de cribado; un separador densimétrico para envases ligeros; un separador balístico para la fracción de hundido del trómel superior a 80 milímetros; dos separadores ópticos de doble canal; una cabina de triaje de calidad; sistemas de compactación y prensado para rechazos y materiales valorizables; y separadores magnéticos e inductivos para la recuperación de metales.

La instalación de estos equipos irá acompañada de todos los sistemas auxiliares necesarios, como cintas transportadoras, compresores, bunkers, conexiones eléctricas y sistemas de control.

Los residuos procedentes de la fracción resto y de los envases ligeros serán descargados en fosos diferenciados para su posterior tratamiento. El proceso comenzará con la alimentación de la línea mediante un puente grúa equipado con pulpo.

Posteriormente, los residuos pasarán por un alimentador de placas y un abrebolsas antes de llegar a una primera cabina de triaje, donde se retirarán los elementos de gran tamaño que puedan interferir en el tratamiento.

Los residuos serán clasificados por tamaños en el trómel doble, que separa en función de cortes granulométricos. El primer hundido del trómel (<80mm), lo conforma el flujo de orgánicos que posteriormente serán sometidos al proceso de bioestabilización. El segundo hundido (80-250mm) se conducirá al equipo de separación balística, mientras que el rebose se enviará a la cabina de triaje secundario.

El separador balístico permitirá distinguir entre materiales finos, elementos rodantes (3D) y planares (2D). La mayor parte de los materiales recuperables se concentran en la fracción rodante y serán conducidos a una cadena de separadores ópticos dónde se recuperarán plásticos, bricks y también pasarán por separadores magnéticos y separadores indicativos para la recuperación de metales. Los elementos planares, serán conducidos a un separador densimétrico para la recuperación de film. El flujo de materiales finos se unirá al material que hunde por el primer cribado del trómel (<80mm) y que se dirigirá al proceso de proceso de bioestabilización.

Finalmente, los materiales recuperados serán almacenados y prensados para facilitar su posterior comercialización y valorización.

Actualmente, Somacyl está ejecutando en el CTR de Golmayo las obras de adaptación destinadas al tratamiento de la Fracción Orgánica procedente de la Recogida Separada (FORS). Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 3.088.979,96 euros (impuestos incluidos), se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.

El proyecto contempla las actuaciones para permitir el tratamiento específico de la fracción biorresiduos urbanos recogidos selectivamente en la provincia de Soria para la obtención de compost. Los trabajos se realizan en la actual nave de maduración afino, donde se incluirá una nueva línea de recepción y clasificación de la FORS y el nuevo afino para el compost.

Estas actuaciones permitirán producir un compost de alta calidad y reducir la cantidad de residuos enviada a vertedero desde las nuevas líneas de clasificación y afino proyectadas.