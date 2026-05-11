CCOO pide a la patronal soriana que cambie su postura en la negociación laboral

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

CCOO ha roto las negociaciones de la Mesa del Metal y de Hostelería en Soria, por la postura de las empresas que no solo no aceptan mejoras en los convenios, sino que pretenden retroceder en los derechos laborales. Ante este panorama, la secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, hace un llamamiento a la patronal para que “recapacite sobre las consecuencias que tiene su postura en la realidad social, laboral y económica de nuestra provincia, despoblada y envejecida”.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha mostrado gran inquietud ante el posicionamiento de la patronal soriana en las últimas fechas, lo que ha propiciado que el sindicato haya roto las negociaciones tanto en el sector del metal como en el de hostelería.

María Enciso sostiene que “es inaceptable” que el empresariado soriano se niegue a reducir la jornada laboral anual, mantenga salarios bajos comparados con otras provincias, con incrementos por debajo del IPC, que no contemple las cláusulas de revisión salarial o que se empecine en confundir, de manera malintencionada, el absentismo con los derechos que amparan a las personas trabajadoras.

Recuerda CCOO que este año en Soria se van a negociar 10 convenios sectoriales y “no vamos a aceptar que se nos venda como un territorio barato para competir a costa de nuestros derechos”. Soria no puede ser “una tierra de salarios bajos”, por lo que no vamos a permitir que se atraigan empresas “empobreciendo a la clase trabajadora”.

Una de las consecuencias de ese modelo que la patronal quiere imponer tiene consecuencias severas en una tierra como la soriana, muy despoblada y muy envejecida, porque “expulsa a nuestra gente joven, vacía nuestros pueblos y condena nuestro futuro”.

Enciso advierte que la despoblación no se combate con precariedad, sino con empleo digno, salarios justos y condiciones laborales que permitan vivir, quedarse y construir un proyecto de vida. “Si los jóvenes se marchan, no es por casualidad, sino porque en Soria no se les garantiza un futuro”, apunta. La sindicalista advierte que la patronal puede contar siempre con CCOO para atraer empresas, “pero con derechos laborales y condiciones dignas”.

Otra de las consecuencias que conlleva esa falta de sensibilidad por parte de los empresarios es que en Soria hay varias empresas en conflicto a las que desde CCOO estamos ofreciendo todo nuestro apoyo y todos nuestros recursos para que puedan encontrar una solución tanto para las plantillas como para las factorías. “La patronal debería darse cuenta de que tanto conflicto, tampoco es mera casualidad”, concluye.

Por todo ello, Enciso insta a las empresas sorianas a que haga un ejercicio de reflexión, que asuma sus responsabilidades y adecúe sus planteamientos en las negociaciones acorde a la dignidad de las personas trabajadoras y en aras de evitar el desmantelamiento de una provincia que no lo merece.